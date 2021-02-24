MSCI季度調整 抗通膨等族群趁勢崛起?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，干擾全球生活長達一年多的疫情，最近終於隨著疫苗問世普及，開始有降溫的趨勢。上個星期全球新增感染新冠肺炎人數約36.2萬人，不但比前一週減少12％，和1月份每日新增近75萬人的高峰相比，更大幅減少了50％。這幾乎是過去四個月以來的最低水平，也是自去年3月以來下降幅度最大，時間持續最長的一次，顯示疫苗的效果逐日奏效，疫情開始得到控制，市場已經樂觀預估，今年10月底左右，全球可望逐步解封。

這樣的消息對於受疫情重創的產業無異是一劑強心劑，特別是觀光旅遊相關的企業。過去一年多來，觀光旅遊業幾乎奄奄一息，許多知名五星飯店受累業績慘澹，不得不關門；而專營國外旅遊的旅行社股價更是直接腰斬，雖然後來許多旅行社試著轉型國內旅遊，業績仍是苦撐，像是雄獅(2731-TW)去年營收年減78.3％，鳳凰(5706-TW)去年營收年減83.59％；不過，隨著全球逐步解封，觀光業將可望有一波報復性反彈，週一(2/22)雄獅、鳳凰股價都已突破所有均線，並帶量奔漲停，後續逢回都可留意。

週一資金輪動，中小型股具落後補漲效應，包括DRAM、太陽能、塑化、生技等。尤其，根據主計總處預測，台灣今年GDP規模有機會首次突破20兆元，預估達20.7兆元，主要就是受惠台灣的出口。台灣今年出口成長預估上修至9.58％，大幅優於原先預測的4.59％，增長幅度創下近四年來新高，顯示今年企業業績依舊強強滾，除了科技業需求暢旺，隨疫情降溫，預料科技、傳產都將百家齊鳴。

萬寶投顧陳子榕指出，台股在目前相對高位階，許多股票已經大漲的階段，不妨將目光投放在有業績展望，基期相對較低的個股上，股價才更具有爆發性。

像是2/17為大家推薦的晶技(3042-TW)股價之前橫盤整理非相當久，推薦後股價已經從99元漲到最高110.5元，上漲11.5元，漲幅11.62％；而1/22推薦的光罩(2338-TW)股價連飆好幾根漲停板，週一才一開盤就跳空漲停鎖住至終場，外資自營商持續大買；另外，多次推薦的佳凌(4976-TW)股價漲多拉回後再度噴發，週一股價同樣開盤沒多久鎖漲停，並創歷史新高112元。這些都是具成長性，且股價低位階時不斷向大家推薦的，相信有留意我的文章的投資朋友，紅包可望輕鬆入袋，開心笑呵呵。

美食-KY(2723-TW)度過受疫情衝擊最嚴重時期後，今年將重啟中國、美國展店計畫，在展店效益發揮，加上營益率表現有望較去年回升，預期將帶動美食今年獲利明顯回升。美系外資指出，美食-KY過去幾季度，中國的營益率表現優於預期，主要原因是放慢展店腳步，並提高同店生產率，同時，美食-KY也不斷完善會員制度及數位化基礎設施，如線上預訂、會員權益、積分兌換提醒等，有利於毛利率提升。美系外資對美食-KY後市展望樂觀，預估2020～2022年利潤率可望達到25％～44％，將目標價調升為174元。

新光鋼(2031-TW)去年下半年來受惠台商回流設廠、民間住宅工程市場熱絡，政府持續釋出公共工程建設案、捷運工程建設案等，加上佈局已久的太陽能、風電事業效益陸續顯現，帶動公司接單順暢。展望今年第一季，新光鋼看好接單、出貨均暢旺，且鋼價維持向上態勢，低價鋼品庫存約有6個月，預計隨著公司報價上漲，利差將擴大，新光鋼去年第四季起毛利率即有望重返雙位數，且今年可望保持高檔水準。

晶宏(3141-TW)因疫情影響人力減少，帶動ESL(電子貨價標籤)滲透率逐日增溫，大客戶電子紙元太(8069-TW)積極擴充產能，拉升晶宏的顯示IC進入高成長期；1月營收1.6億元，月增4.73％，年增128.55％；股價攀上歷史次高，有機會攻克歷史新高價位。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險