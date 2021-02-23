蔡明彰觀點：投資關鍵字 2020疫情、2021通膨

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，2020年投資關鍵字是疫情，2月爆發新冠疫情，趕快買口罩股恆大(1325-TW)，飆漲13倍，美德醫療-DR(9103-TW)更不可思議，狂漲57倍，接下來全球希望繫於疫苗研發，沾上邊的生技股天國一輝10倍速飆漲，合一(4743-TW)大漲23倍，又全球因疫情封城，居家上班、遠距教學興起，受惠宅經濟，圓展(3669-TW)、圓剛(2417-TW)出現8倍飆漲，最後半導體晶片供給趕不上需求，IC設計、晶圓代工、封測全面大漲，最近代表聯電(2303-TW)大漲2倍，聯發科(2454-TW)攻千元，而台股去年近七成漲幅集中於台積電(2330-TW)一檔。

同時，因應疫情，美國迄今提出三輪刺激方案，第一輪2020年3月2兆美元，第二輪12月9,000億美元，第三輪拜登上台的1.9兆美元，總計4.8兆美元，遠遠超過2008年後金融海嘯QE規模。

萬寶投顧蔡明彰強調，受印鈔救市的資金行情帶動，2020年全球股市大漲特漲，頻創新高，但美好的日子永遠持續嗎？今年全球施打疫苗，預估夏天疫情將受到控制，究竟全球民眾要付出什麼代價？出來混的總是要還，當疫情獲得控制，但錢滿為患，民眾恐怕要用物價上漲、通膨惡化的代價來償還。

通常任何重大的變動，資本市場債市第一個知道。美國十年期公債收益率已從2020年最低的0.5％，上升至目前的近1.4％，暗示美國通膨將加大，預料夏天消費者物價指數CPI 2.5％甚至3％。

不僅美國，各國長期公債收益率也上揚，日本十年期公債收益率0.1％，為2018年11月來最高，英國十年期公債收益率0.62％，為疫情以來最高，華爾街現在緊盯美國十年期公債收益率波動，可視為美股的警戒指標。

高盛依據歷史經驗，單月上漲0.36％就可能使美股反轉做頭，1月收盤1.052％，若2月上漲0.36％，則警戒水準約1.4％，週一亞股南韓、大陸開高走低，台股留百點上影線，主因美國十年期公債收益率逼近1.4％。

通膨第二個知道是大宗商品，布蘭特原油2020年4月低於20美元，迄今漲250％，鐵礦石2020年4月以來漲140％，農產品價格指數2020年5月以來漲50％，其中銅箔自2020年3月低點來漲100％，最具領先指標作用，因為銅大量使用於工業，是通膨的金絲雀，銅是新能源的風力發電、電動車主要材料，銅價創9年高點，說明通膨蠢蠢欲動，從銅價大漲是公債收益率預測的訊號，公債收益率的上漲才剛開始，未來通膨怪獸出沒，在全球股市選股必須加重抗通膨的比重。

這次大宗商品大漲背景雷同2008年金融海嘯後，以當時經驗，QE大印鈔票，通膨預期，但弱勢美元、經濟復甦，流動性寬鬆條件幾乎一樣，當時大宗商品從2008年年底到2011年年初大漲100％～200％，直到2011年3月油價見頂，歐債危機爆發才終止通膨預期。

萬寶投顧蔡明彰強調，雖然背景相同，但時代不同，抗通膨投資存在世代差異，90歲的巴菲特(Warren Edward Buffett)買進石油股雪佛龍，但50歲的馬斯克(Elon Musk)大買比特幣，比特幣近半年完勝傳統抗通膨風險資產的黃金。

黃金從2,072美元跌到破1,800美元，下跌14％，比特幣從1.2萬美元漲到目前5.7萬美元，狂漲3.7倍，影響所及，現在全球股市漲勢最凶悍是加密貨幣挖礦股，不少個股自去年12月以來，短短三個月漲10倍以上。

台股最貼近挖礦概念是顯卡，撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW)牛年開紅盤來連漲4支漲停，麗臺大轉機，1月EPS 0.43元，上修全年EPS 3至4元，本益比個位數。

比特幣、銅箔是這次通膨雙飆客，大宗商品要看陸股，週一江西銅業漲停，寶鋼也漲停，目前倫敦銅期貨9,100美元，高盛喊1萬美元，刷新歷史紀錄，國內只有第一銅(2009-TW)與銅有關，週一也漲停，但該公司為銅片製造商，除非持有大量低價庫存，否則銅大漲後侵蝕毛利，有題材沒獲利。

2007年銅價大漲，當年EPS僅1.6元，反倒是鋼鐵反應通膨，當年中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)EPS為4.5元及3.9元，才是關注焦點，有題材也有業績。

營收獲利會說話，中鋼2020年全年營收年減14％，但2021年元月營收年增28％，中鋼去年稅前盈餘27億元，但今年元月稅前盈餘36億元，一個月賺贏去年全年，單月稅前EPS 0.23元，市場普遍估全年中鋼稅後EPS 1元，因該公司表示下半年營運優於上半年，今年EPS爆炸上修，可望來到2元水準，子公司中鴻因股本僅是中鋼十分之一，EPS成長更大，估去年第四季EPS 0.4至0.5元，全年由虧轉盈，今年3月盤價為連續第九個月的調漲，估第一季EPS 0.5元起跳，全年挑戰2元，目前本益比個位數。

上週美股大型科技股指標蘋果、特斯拉週線重挫4％，通膨伴隨利率谷底回升，大型科技股資金成本增加，而股價抗跌。由於利率是本益比倒數，利率上升、合理本益比向下降，股價本益比超過了40倍乃至於百倍的國內高價電子股，將會遭致股價的下修，週一下午亞洲科技股集體跳水，陸股創業股、港股恆生科技股指數重挫3％，預計衝擊週二台股電子權值及高價股。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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