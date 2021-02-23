牛年資金大挪移 面板VS航運獲利爆發

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今(22)日亞洲股市跌多漲少，台股再創歷史新高，逆勢收紅不簡單，佔大盤權重接近四成的台積電、聯電、聯發科等權值股收黑，代表台股的上漲來自資金點火及其他股票。只要台積電不連續大跌，資金從這些漲多權值股流向其他股票輪漲，不但有利多頭行情延續，更有利內資操作。

今日中小股櫃買指數大漲2.8%，過年之後櫃買指數已經連續拉出4根紅棒，代表內資已經大復活，新一波主流行情即將啟動。時序進入二月底，下週將公佈2月份的營收，2月有農曆年假，理論上營收會比元月少，因此比的是年增率。

萬寶投顧分析師王榮旭表示指出，上周專欄持續看好漲價族群，包括雙D、被動元件及航運，原因在於漲價族群產品供不應求，產品漲價在農曆年假期間影響相對有限。去年農曆年也落在2月，估計漲價族群營收年增率仍有大幅成長的實力。加上去年第四季財報陸續公佈，我看好這一些漲價族群季報也會繳出好成績，進可攻退可守。

而面板、航運更具有超低本益比的優勢。大盤屢創新高，而且台積電本益比拉到接近30倍，台股整體本益比向上提升，面板、航運等超低本益比的族群，未來向上空間更大。

例如，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)上季EPS分別為0.87及1.04元，今年以來面板驅動IC持續缺貨，面板報價維持執漲勢。台積電優先生產車用晶片，又排擠了原本就已經缺貨的驅動IC生產，估計面板第一、二季都供不應求，估計單季獲利不輸去年第四季。換句話說上半年雙虎EPS有挑戰2元的實力，第三季旺季不排除業績更好，全年EPS上看逾3元。

目前友達與群創股價分別為18.05元、16.35元，本益比僅5~6倍，群創更委屈，單季獲利不輸友達，今年全年EPS也不排除比友達還要高，股價卻少於友達超過2元。而友達已漲破淨值17.8元，群創離淨值22.9元竟然還低四成。元月底群創拉回季線約12~13元，當時我在專欄中看好群創跌出中長線投資價值，果真漲了三成起來，今天也順利攻破前波高點，但仍舊被低估。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，前一期專欄看好貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)與萬海(2615-TW)，這波拉回季線也可望走著面板大復活的模式。而陽明去年12月單月EPS達1.64元，去年第四季EPS可望挑戰3元，一季就能賺3元的股票，股價連30元都不到，合理嗎。

今年來缺船缺櫃仍未見舒緩跡象，2月農曆年及3月是淡季，理論上貨櫃航運如果仍然供應吃緊，後續季節性需求轉強，貨櫃航運供需缺口將更加嚴重。從元月營收看得出來，貨櫃三雄獲利將大爆發。

例如，陽明元月營收較去年12月大增兩成以上，合理推估今年元月EPS將高於去年12月的1.64元，今年第一季EPS將很有看頭。

長榮與萬海獲利爆發也不惶多讓，其中，萬海去年第四季營收約282億元，但今年元月單月營收就高達135億元，幾乎是去年第四季單季營收的五成，再加上2、3月的營收，今年第一季業績將大爆發。而這只是第一季，貨櫃航運旺季從第2季才開始，貨櫃三雄今年本益比，可能會比面板雙虎的5~6倍更低。

最低價的陽明已先從季線強力反彈，估計剛完成季線回測站上月線的長榮、萬海也會向上。

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