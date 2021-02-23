全球年底將解封 這類股將否極泰來?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股衝上16,000點之後，許多投資人賺了大紅包，但也擔心台股指數有過高疑慮。確實，台股從去年11月以來漲勢集中，不到四個月的時間已上漲近4,000點，當然國際資金寬鬆是一大利多，但台灣在這場疫情中的經濟表現實力也確實讓國際刮目相看。

台灣2020年的經濟成長率歷經多次上修，最新預估值是3.11％，根據IHS統計，全球經濟規模前三十大的國家中，2020年台灣經濟成長率勇奪第一名寶座，2021年的經濟預估值更高達4.64％，將是七年來的新高。而在台灣上市櫃企業營收方面，去年也創下34兆元的新高紀錄；全年大賺超過一個股本的企業預估擴增至101家；且法人預估去年全年整體稅後純益可望超越2017年2.17兆元的歷史最高。

台灣的經濟表現足堪支撐台股持續上攻，且金管會多次表示將維持台股動能，強化台股競爭力，規劃六月推出全面股票造市機制，加上下半年要推出的「台灣創新板」及「戰略新板」兩大板塊，一連串造市計畫，都顯示政府有意做多股市，在資金、基本面及政府力挺下，台股上攻空間仍大。

當然，最近市場也開始討論通膨可能觸發升息影響股市。利率期貨盤推測大約2023年初會升息，但美國聯準會(Fed)本身則預估最快2023年底才會升息，且在資金方面仍重申將維持寬鬆貨幣政策，直到經濟回復正常軌道。

而對抗通膨其實還有另一個管道，就是最近炙手可熱的比特幣。包括紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon)、萬事達卡(Mastercard)、線上支付巨頭PayPal、行動支付Square、羅賓漢(Robinhood Markets)等大企業紛紛表示接受比特幣交易。難怪比特幣近日再度創新高，飆破5萬美元，市值正式突破一兆美元。而看好比特幣發展的除了特斯拉的執行長馬斯克，連華爾街女股神伍德(Cathie Wood)也喊出比特幣將漲至25萬美元，全球最大資產管理公司貝萊德，看到這個趨勢也開始進場投資比特幣了。

萬寶投顧陳子榕指出，在霸王資金狂潮下，這股挖礦風潮預估將締造出另一個投資高峰，相關概念股包括精英(2331-TW)、映泰(2399-TW)、撼訊(6150-TW)、技嘉(2376-TW)等都可望受惠。1/21和大家分享的技嘉，股價從76.1元漲到近期最高86.9元，上漲10.8元，漲幅近15％；另外，1/22推薦的光罩(2338-TW)股價已經連續五個交易日噴漲，週一(2/22)再度拉出漲停，漲幅高達五成。看好趨勢，找好買點，就算指數攀高，也能輕鬆獲利。

映泰(2399-TW)一月營收2.11億元，創近三年同期新高，月增31.2％，年增32.3％；外資一月以來持續買進，近期更連續11日大幅買超近2萬張；近期股價從底部沿路攀升，將挑戰前波段高點；受超微晶片供貨吃緊影響新品出貨力道，但上一代晶片架構平台的板卡銷售仍十分搶手，價格也持續上漲；比特幣概念股，隨比特幣續熱股價可望持續走升。

義隆(2458-TW)受惠遠距商機，在筆電觸控板、觸控晶片、指紋辨識晶片等領域高市佔，帶動去年營收首度突破百億元，每股獲利逾一個股本；自結去年全年稅後純益32.46億元，年增30％，每股稅後純益11.14元；董事會通過去年盈餘分配，毎股擬配發9元現金股利，殖利率估約5.41％；因筆電、Chromebook等需求持續強勁，法人估第一季業績可望兩位數成長，且今年營收與獲利將續創新高，表現優於去年。

同欣電(6271-TW)受惠大客戶韋爾 (Will Semi)在手機CIS(CMOS 影像感測器)市占率增加、規格升級，加上車用電子佈局，今年營收估近130億元，將賺逾一股本，外資首次給予買進評等，目標價260元；車用布局廣泛，隨汽車業復甦，增添營收成長力道。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險