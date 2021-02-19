萬六以上 價值投資鴻運當頭？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，農曆年過後台股實在很爭氣，持續兩天攻新高，權值股雖然暫時休兵，落後低價股卻開始急起直追，在法人籌碼持續挹注下，個股良性輪動，非常有利多頭續攻。

綜觀國際股市氛圍目前仍維持樂觀，雖然美國十年期公債殖利率竄升至一年新高水位，但市場預估還不至於影響美股氣勢，加上新台幣仍然續強，在寬鬆資金及基本面條件下，台股相當堅挺，而近期必較不利的消息大概就是MSCI季度調整。

這次MSCI的調整當中，台股表現一平二降，分別是「MSCI全球新興市場指數」權重降幅0.1％、「MSCI亞洲除日本指數」權重降幅0.11％、「MSCI全球市場指數」權重則表現持平。所有調整將在2/26收盤後生效，雖然台股受到些微調降，但是根據金管會的估算，被動型基金因此退出台股的金額大約只有2.36億美元，占整體外資持有市值約0.02％，影響甚微。

倒是南電(8046-TW)這次新列入MSCI成分股，顯示市場明顯觀察到載板的需求和成長，疫情之後，5G智慧手機、車用、AI以及HPC的激烈成長都使得載板的層數和面積大幅增加，ABF三雄的業績成長充滿想像。法人也預估南電2020年每股純益跳增十倍，達5.32元，2021、2022年持續高速增長至8.88與11.06元，可望順利晉升獲利逾一股本企業。

此外，台灣今年的經濟成長也十分樂觀，國內外多個預測機構已上看台灣經濟成長逾4％，不論出口、消費、投資都可望齊步走揚，從1月企業公布的營收當中，已經可以嗅得先機，今年上市櫃公司合計有139家營收創歷史單月新高，法人從2月就狂敲買進許多業績強勢股，其中聯電(2303-TW)、長榮(2603-TW)、元大金(2885-TW)更獲得法人大舉買進3～8萬張以上。

萬寶投顧陳子榕指出，隨著台股逐步攻高，接下來選股更要著重業績表現。1/22和大家分享的光罩(2338-TW)在封關前連續兩天大漲逾12％之後，新春開盤當日，強勢跳空奔漲停，週五(2/19)再收漲停，這一波光罩漲約30％；光罩1月營收創歷史次高，本業、業外都十分亮麗，法人更是連續兩日大幅買超，選擇價值型投資，自然就會鴻運當頭。

萬寶投顧陳子榕指出，我繼續再透過籌碼面，為大家選出好股：

聯電(2303-TW)1月營收155.3億元，月增1.6％、年增10.2％，創單月新高；估本季晶圓出貨量將季增2％，毛利率估24～26％，且28奈米製程貢獻提升，加上產品組合優化，平均銷售價格(ASP)提升2～3％，產能利用率已提升至100％；晶圓代工價格可望再調漲，估平均銷售單價將成長中個位數；聯電內部對今年首季及全年展望樂觀，且預估晶圓代工缺貨潮會延續到明年。

京元電(2449-TW)CIS元件自去年第四季開始供不應求，今年第一季業界傳出缺貨漲價消息，京元電CIS測試產能全滿且訂單已排到下半年；1月合併營收月增8.0％，達25.60億元，較去年同期成長11.9％，表現優於預期；法人估今年業績可望突破305億元，續創歷史新高，毛利率可達30％目標，每股純益有機會力拚3元；客戶聯發科(2454-TW)佔業績比重將由去年的15％提升至50％，FPGA晶片測試，也會成為今年主要成長動能之一。

中光電(5371-TW)預計買回43,442張庫藏股，買回期限為2/17～4/8，買回區間為30.10～60.74元，若股價低於所定價格下限，將繼續執行買回股份，預定買回股份占已發行股份約10％，買回股份所需金額上限169.36億元；2月家庭劇院需求增加，加上部分遞延訂單挹注，估整體出貨量將較1月成長20％，節能產品估月減10％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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