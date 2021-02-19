剛性需求旺盛 房價緩步走揚

【撰文／陳澤樂】

五大指標代銷業者海悅、甲山林、新聯陽、創意家、甲桂林等，初估今年在手代銷案量將突破4,500億元，今年房市買氣有機會延續去年的熱絡，至於價格因缺工影響，房價將緩步走揚。

海悅國際總經理暨台北市不動產代銷公會理事長王俊傑表示，今年房市籠罩在政府打炒房的陰霾，不過由於市場游資充沛，且這一波熱錢不像上一波多集中在銀行端，認為這波熱錢可能會觸及到終端消費層，因此預料接下來通膨將會到來。

王俊傑分析，近幾年台灣經濟持續轉佳，尤其中南部市場，在科技大廠接單旺盛下，產業發展推升經濟持續向上，認為今年剛性需求買盤依舊強勁，再加上市場在資金行情簇擁下，通膨效應將導致工資上揚、原物料上漲以及新台幣升值等情況，認為今年房價看不到下降的理由，對今年房市持「樂觀」態度。

甲山林機構董事長祝文宇指出，房市在打炒房政策下，讓目前市場有暫時冷卻的狀況。不過他表示，因政府打炒房政策影響，客戶購屋及建商推案可能因觀望而出現推案量、交易量減少情況，但房價部分，因原物料漲得兇，加上工人薪資也上漲，接下來房價還是會上漲。a

新聯陽副董事長林徹人認為，今年房價將呈溫和且緩升格局，成交量因房市交易規則化，市場趨於理性溫和，尤其自住、長期置產持續進場，交易量可望放大。

甲桂林廣告副董事長曹瑞濱表示，今年房市雖然持續有政府打炒房政策陰霾干擾，不過認為房地產市場在低利、資金潮，以及剛性需求的自用客戶需求支撐之下，市場仍將持穩表現，尤其在自住客當道下，看好交易量仍將會較去年成長，房價則因反映缺工所帶來成本上升，勢必緩步攀升。

創意家行銷董事長王明正分析，政府出手目的是讓短期炒作的惡質投資客出局，也避免不良建商惡意囤房，只要法規謹慎訂定保障大眾利益，對房市會有正向作用。尤其缺工缺料狀況讓建商成本增加，認為今年的價格勢必會相應增加。成交量方面，因政府政策針對炒作風氣，認為對今年依舊是剛性需求自住客為買盤大宗，依然看好今年房市。