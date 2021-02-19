【撰文／張甄薇】

隨著東亞地區的農曆新年已經結束，東亞各國的過年過節氣氛也紛紛降溫，在大街小巷裡聽到民眾討論年夜飯要到哪間餐館用餐，或是春節年假全家大小難得團員，應該到哪個風景區遊玩，這些雖然景象漸漸減少，不過曾經的場景都再再顯示東亞地區的民眾已經度過一年一度的最重大節慶。

面板廠恰巧都處於東亞地區

而恰巧的是，全球生產面板的國家與重要廠商，都是落在東亞地區，像是中國的京東方，南韓的LG Display以及三星，還有台灣的友達(2409)以及群創(3481)。

因此，我們可以合理推算，在二月中的東亞民眾重要節慶農曆過年的期間內，面板廠會停止上班，因此將使得全球面板的供給下降，同時再加上東亞民眾偏好在逢年過節時更新家電、除舊布新，這可能會讓電視、平板等面板的需求微幅上升。換句或說，在東亞國家民眾度過年度最重要節日時，面板的供給將會減少，而需求將會增加，屆時將會使得面板的報價持續上揚。