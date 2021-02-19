快訊

邱太三涉關說司法卻掌陸委會 黃國昌：恬不知恥

台積、聯發科創高後 誰還有機會跟上？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股春節封關期間，美股因美國境內疫苗施打過程順利，激勵華爾街對美國經濟復甦的冀望升溫，加上，美國政府持續推出大規模貨幣及財政寬鬆政策，使得資金行情不斷流，推升美股道瓊及費半指數在本週三清晨收盤時，再創新高，激勵台股指數再度攻上萬六整數關卡，再創新高。

台股大漲除了受到美股走高帶動下，台股ADR也功不可沒，其中台積電、聯電及日月投控的ADR，自2月5日封關以來，截至2月17日美股收盤，已分別大漲8%、14%及19%，領漲台股走揚。

回顧2020年因新冠肺炎疫情在全球肆虐，導致許多國家採取封城隔離措施，使得居家辦公與遠距教學的需求大增，因而帶動全球宅經濟爆發，使得市場對於半導體相關產品的需求量大幅增加，加上，電動車與 5G 商機發展快速，亦增加對半導體相關產品需求，造成市場供不應求情況，使得今年年初美、日、德等國紛向台灣求援，亦推升矽晶圓龍頭台積電及IC設計龍頭聯發科股價創新高。

勞動基金及退撫基金對台股後市也持續看好，今年合計有1,750億元。將伺機佈局台股，另外，財政部在2月8日公佈，2021年1月出口值為342.7億美元，創下史上單月新高，年增率為36.8％。且市場也預估台灣今年經濟成長率，可達到4％上下，台股在有基可談之下，可望推升指數再創新高。但建議投資人此時選股不宜追高，可慎選低基期、有基本面的漲價題材、5G應用及電動車概念股等。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1425期】

相關新聞

萬六以上 價值投資鴻運當頭？

萬寶投顧陳子榕指出，農曆年過後台股實在很爭氣，持續兩天攻新高，權值股雖然暫時休兵，落後低價股卻開始急起直追，在法人籌碼持續挹注下，個股良性輪動，非常有利多頭續攻

元月營收犇牛股向前衝

去年春節爆發疫情，當時開盤幾乎所有股票跌停，大跌696點，大家記憶猶新，因此本次不願抱股過年的投資人佔多數，融資餘額也在年前快速下降.........

元月營收創高奔牛股

台股新春開紅盤，開紅盤首日大漲559點，漲幅3.54%，收16362點，帶量突破高點，其中台積電貢獻不少，台積電當日漲5%..

晶技石英元件接單滿載

全球節能減碳環保意識抬頭，各國政府陸續宣布禁止銷售燃油車，並持續推動電動車的補貼政策，加上特斯拉產能能力提升及其後的降價策略

台積、聯發科創高後 誰還有機會跟上？

台股春節封關期間，美股因美國境內疫苗施打過程順利，激勵華爾街對美國經濟復甦的冀望升溫，加上，美國政府持續推出大規模貨幣及財政寬鬆政策

面板供不應求？

隨著東亞地區的農曆新年已經結束，東亞各國的過年過節氣氛也紛紛降溫，在大街小巷裡聽到民眾討論年夜飯要到哪間餐館用餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。