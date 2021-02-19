台積、聯發科創高後 誰還有機會跟上？

【撰文／陳子榕】

台股春節封關期間，美股因美國境內疫苗施打過程順利，激勵華爾街對美國經濟復甦的冀望升溫，加上，美國政府持續推出大規模貨幣及財政寬鬆政策，使得資金行情不斷流，推升美股道瓊及費半指數在本週三清晨收盤時，再創新高，激勵台股指數再度攻上萬六整數關卡，再創新高。

台股大漲除了受到美股走高帶動下，台股ADR也功不可沒，其中台積電、聯電及日月投控的ADR，自2月5日封關以來，截至2月17日美股收盤，已分別大漲8%、14%及19%，領漲台股走揚。

回顧2020年因新冠肺炎疫情在全球肆虐，導致許多國家採取封城隔離措施，使得居家辦公與遠距教學的需求大增，因而帶動全球宅經濟爆發，使得市場對於半導體相關產品的需求量大幅增加，加上，電動車與 5G 商機發展快速，亦增加對半導體相關產品需求，造成市場供不應求情況，使得今年年初美、日、德等國紛向台灣求援，亦推升矽晶圓龍頭台積電及IC設計龍頭聯發科股價創新高。

勞動基金及退撫基金對台股後市也持續看好，今年合計有1,750億元。將伺機佈局台股，另外，財政部在2月8日公佈，2021年1月出口值為342.7億美元，創下史上單月新高，年增率為36.8％。且市場也預估台灣今年經濟成長率，可達到4％上下，台股在有基可談之下，可望推升指數再創新高。但建議投資人此時選股不宜追高，可慎選低基期、有基本面的漲價題材、5G應用及電動車概念股等。