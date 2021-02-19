晶技石英元件接單滿載

【撰文／王榮旭】

全球節能減碳環保意識抬頭，各國政府陸續宣布禁止銷售燃油車，並持續推動電動車的補貼政策，加上特斯拉產能能力提升及其後的降價策略，使得電動車需求大增，特斯拉2020年全球銷售量達49.9萬輛，較2019年銷售36.7萬輛，成長高達36%，因此也招來如蘋果及全球各大知名品牌車廠，覬覦電動車市場這塊大餅，去年11月初我在1410期的週刊中，分析看好凱美(2375)，文中提到凱美是國巨旗下被點名參與電動車計畫的公司，潛力可期。另外，在新春合刊中，持續看好凱美，股價反應基本面，自去年11月出刊後收盤價49.35元，截至2/17收盤價亮燈漲停，短短不到4個月時間，股價漲幅已達1.4倍，還欲罷不能。

致伸科擠身特斯拉供應鏈

在去年9月底鴻海集團要開發電動車，便與國巨集團簽署策略聯盟，並由國巨集團提供優質的被動元件，而凱美在此結盟中身處重要位置，凱美為鋁電容大廠，受惠需求旺盛，已調高產品售價，2月份第三大電阻廠旺詮將併入為凱美，旺銓在春節後調高電阻報價，凱美營收將大幅成長；今年1月底在1422期中，我也分析看好供應特斯拉攝像頭模組致伸科(4915)，今年EPS上看5～6元，2/17收盤價為64.9元，本益比僅為12～13倍，相較於其他特斯拉供應鏈本益比動輒20、30倍起跳，確實略微偏低。致伸科股價自2月1日收盤價57.9元，截至2/17收盤價為64.9元，僅六個交易日漲幅已達12%。