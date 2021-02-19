【撰文／黃清照】

台股新春開紅盤，開紅盤首日大漲559點，漲幅3.54%，收16362點，帶量突破高點，其中台積電貢獻不少，台積電當日漲5%，相當於貢獻大盤將近300點，不過台積電帶動起的半導體族群才是強勢。過年期間，ADR中漲最兇的不是台積電，也不是聯電、友達，而是日月光，日月光(3711)開盤直接漲停鎖死，因為台股春節期間，日月光ADR漲近兩成。

由去年開始，半導體產業從上游的IC設計、晶圓代工、封測甚至到下游的記憶體，頻頻出現供貨吃緊、價格調漲的情況，日月光去年打線封裝產能早早滿載，不僅漲價並積極購入逾千台新設備，漲價後產能依舊滿載，封測今年上半年淡季不淡，相當樂觀。由籌碼來看，外資連續大買日月光將近5個月，投信也買進2個月，內外資同作多的情況下，股價絕對還有高點。不過股價驚漲的情況下適合在此時買入嗎？這種業績好的股票，我建議不要追高，反而低基期的封測股，如果業績表現不錯，更有機會產生補漲行情。

去年我推薦的IC設計股聯詠(3034)，股價已經漲到526元了，聯家軍今年不容小覷，我特別看好低價的IC設計股，如亞信去年底也才40出頭，現在漲到81.1元，足足漲了一倍之多，聯家軍中的低價IC設計股聯陽(3014)我認為也很有潛力，聯陽去年也是從30出頭漲到現在最高81.9元，股價過年前已經突破區間高點了，非常有機會再創高。

疫情嚴峻 聯陽受惠筆電銷量仍看旺

聯陽產品主要應用在筆電，去年因疫情緣故，營收逆勢成長，去年全年累計營收成長31.5%，全年營收達48.18億元，創下歷史新高，獲利也跟著水漲船高，光是前三季就賺4.32元，遠超歷年全年獲利。聯陽元月營收再度繳出漂亮成 單，元月營收4.61億元，YOY 60.6%，再度創下歷史新高，主要也因為疫情持續，疫苗也尚未普及，各地居家辦公、遠距教學趨勢延續，帶動今年筆電出貨持續成長，預計今年全球筆電出貨量將達2.17億台，較去年成長8.6%，其中Chromebook在2020年佔整體出貨量約14.8%，今年比重將持續攀升，達18.5%。