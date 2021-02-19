元月營收犇牛股向前衝

【撰文／莊正賢】

去年春節爆發疫情，當時開盤幾乎所有股票跌停，大跌696點，大家記憶猶新，因此本次不願抱股過年的投資人佔多數，融資餘額也在年前快速下降，而這次金牛年不但沒有大跌，反而美股還大漲，台股2/17新春開紅盤，暴漲559點，一舉創下歷史新天價，OTC指數也創下波段新高，接下來就要挑戰2007年的高點，不但軋空手及軋空，外資也大力回補台股，多頭強力反攻。

元月營收創新高的個股非常多，以歷史經驗來看，Q1電子股是電子股淡季，但由於半導體相關擴散到電子上游原物料，包括IC設計、晶圓代工、IC封測、面板、被動元件、記憶體等產業，一路大缺貨，反而元月營收大創新高，造就電子股的交易站比達到7成，非常火熱，電子股Q1仍是台股大主流。

半導體表現整齊 選IC設計股低估股

半導體漲價風持續擴大，半導體供應鏈因晶圓代工廠聯電、世界先進於農曆年後二度調高報價，漲幅最高上看15%，聯電更已通知12吋客戶，因產能太滿，必須延長交期近一個月，上游IC設計則是轉嫁給客戶，下游封測廠日月光投控、京元電等也因晶片產出後對封測需求大增，產能同步吃緊，也持續漲價，造就整個供應鏈元月營收大好，而高價IC設計股本益比拉大到30倍，IP股更是將本益比拉大到40～70倍，中高價位的天鈺(4961)因為業績大好持續狂飆，中低價的亞信(3169)因為聯發科加持續創新天價，拉開低本益IC股比價空間，若元月營收下創新高，就顯得非常低估了。