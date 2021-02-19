台股犇向萬七 貨櫃VS散裝航海再起？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，台股進入牛年之後，連續兩天大漲逾600點，不排除2月底就有機會挑戰「萬七」，而美股充其量漲多拉回，美國長債殖利率攀升至1.3%，仍遠低於股市投報率。美長債殖利率升高，反應疫情過後經濟復甦帶動通膨升溫，適當的通膨有利投資股市的獲利。

景氣循環股是經濟復甦與通膨的主要受惠者，例如面板、記憶體都是標準景氣循環股，這也是去年第四季以來，我持續看好漲價族群的原因。

記憶體在2020年第三季價格落底之後，第四季NOR Flash與標準型、記憶型DRAM到上游記憶體控制IC陸續漲價，連最不缺的Nand Flash也在三星德州奧斯丁廠停電後，也可能引發短期報價上漲。

華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)等台系Nand Flash製造廠，最早受惠NOR Flash漲價，現在Nand Flash也止跌回穩，整理近兩個月的股價也開始再度向上突破。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，先前專欄中多次提醒讀者，記憶體的超級週期循環將在2021年開始，在晶圓代工大廠之後，2020年漲幅相對落後的記憶體，2021年補漲空間大。

上游記憶體控制IC廠群聯(8299-TW)與晶豪科(3006-TW)，先後調高產品售價，群聯、晶豪科今年EPS分別估計為30~35元與5~6元；本益比約僅13~15倍，在IC設計族群中最為偏低。

而手中握有大量低價庫存的模組廠威剛(3260-TW)與十銓(4967-TW)，受惠DRAM及Nand Flash漲價程度也很高，本益比也低於10倍，實在委屈。

而最沒有漲到的，莫過於國內DRAM龍頭南亞科(2408-TW)，現在股價只比前年底收盤價高約7%，等於去年以來大盤大漲4500點，南亞科都沒漲到，股價整理時間在記憶體族群中也最久。股價壓抑越久，未來爆發力也就越大，就像封測龍頭日月光(3711-TW)不漲就不漲，漲起來威力十足。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台積電(2330-TW)再次逼近7字頭，本益比達到30倍，帶動台股整體的比價效應。尤其農曆年前一波股價的調整，不少個股修正到季線，未來比價向上空間更大。

航運是景氣向上循環的受惠者，這波散裝輪、貨櫃輪，皆壓回到季線整理，但是運價持續高檔，載運鐵礦砂、農糧等的BDI指數大漲，其中漲幅最大的是海岬型運價指數，一口氣大漲28%。海岬型比重較高的新興(2605-TW)、中航(2612-TW)與裕民(2606-TW)皆從季線強彈，拉出長紅突破站回月線，這也是低檔轉強的訊號。

法人在農曆年前就悄悄回補貨櫃輪，因為這一塊更具有低本益比的優勢，長榮(2603-TW)與陽明(2609-TW)已先行收復短中長期均線，萬海(2615-TW)量價也在今(18)日同步轉強。估計貨櫃三雄上季EPS都有挑戰2元的實力。

尤其主要經營亞洲線的萬海，受惠亞洲疫情不落歐美嚴重，經濟復甦腳步更快，上一季亞洲線運價補漲力道兇猛，農曆年後貨櫃運價季節性的需求由淡轉旺，缺船缺櫃估計更加嚴重，萬海今明年新船下水量很大，受惠運價上漲的程度更高，今年EPS可望上看7~8元，目前的股價仍顯得低估。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險