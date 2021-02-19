台股兩萬不是夢 價值投資大爆發?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，農曆開春金牛狂犇，果然開出大紅盤，台股不但一舉衝破16,000點大關，氣勢驚人，台積電(2330-TW)憑著ADR補漲行情跳空狂飆近5％，盤中聯發科(2454-TW)也一度站上千元，一開春就多一個千金，上市櫃合計超過1,600家股價上漲，強勢漲停家數更多達73家，相信大部分的投資人都笑開懷，很高興在新的一年一開始就領到大紅包。

在台股過年放假期間，國際股市持續發熱，外資積極搶進韓國、印度股市，資金橫流，比特幣趁勢升破50,000美元，且疫情似乎有趨緩跡象，利空因素暫時壓制，有利股市發展，尤其近期國際資金仍然十分充沛，拜登所推動的1.9兆美元刺激經濟方案即將在2/26表決，屆時全球股市將再注入一股強勁資金狂潮。除了國外資金，國內政府勞動基金、退撫基金預計也將有1,750億元等著進入台股，在資金驅動下，台股第一季仍將偏向多頭，有持續攻高機會。

但是，在台股新春開紅盤的激情過後，仍要務實回到基本面審視個股，在全球晶片需求持續緊迫情況下，半導體族群仍是盤面重要風向和焦點。台積電ADR農曆年間大漲近8％，溢價約143元，若ADR漲勢持續，可望推升台積電股價再創新高；IC設計方面，聯發科站上千元已是必然，今年5G需求走強，HPC需求暢旺，在維持健康水位和終端需求下，相關類股包括聯發科、聯詠(3034-TW)、環球晶(6488-TW)都可望淡季不淡，股價往上續攻，目前聯發科已有外資喊出股價至1,090元。

另外，隨著比特幣持續走升，挖礦需求增加，顯卡市場去年開始就已經出現缺貨，近期更出現「史上最大缺貨潮」，顯卡晶片龍頭輝達(Nvidia)緊急調度庫存，並準備推出新品，協力封測廠日月光投控(3711-TW)、京元電(2449-TW)產能持續吃緊，主板和顯卡則有機會因供貨緊俏，價格再上調，技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)等相關族群業績都將持續發酵。

萬寶投顧陳子榕指出，基本面好轉，股價落後的族群，包括被動元件、面板、矽晶圓，以及原物料族群的鋼鐵、塑化等，在台股持續走強下，都可望將有落後補漲的機會。在此，繼續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股，新春開紅盤前一天，跟大家在私密社團中所分享的好股：世芯-KY(3661-TW)、 日月光投控(3711-TW)等，新春開盤第一天漲停作收，世芯-KY連續兩天漲停，再創波段新高，這就是利用金流追蹤，才能十拿九穩，勝券在握。

光罩(2338-TW)晶圓代工客戶擴大釋單，去年第四季以來，8吋成熟製程、12吋中階製程產能都已滿載，部分熱門產品調漲價格，最高漲幅30％；1月營收4.5億元，歷史次高，年增49.28％，月增約5％，上半年營運可望季季增長，季增營收有機會達兩位數；今年資本支出將超過10億元，並上看15億元，主要拓展中階65、40奈米製程接單，目標是今年12吋光罩佔營收比約20％；轉投資封測廠群峰科技產能滿載，正搬遷機台進行擴產，今年有望轉虧為盈；子公司美祿科技也將增加驅動IC的晶圓代工廠代理服務，營收貢獻可望增加。

致伸(4915-TW)1月合併營收71.8億元，月增21％，年增35％，為同期新高；受惠宅經濟發酵，致伸智慧介面裝置、視覺影像產品、聲學產品三大產品線出貨皆成長，預期智慧物聯網相關產品也將逐步貢獻營收，成為公司下一波成長動能，外資估今年全年營收可望年增逾10％；特斯拉供應鏈，致伸感測相機模組(CCM)應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統，貢獻營收優於預期，預料隨電動車需求增加將有倍數成長。

晶技(3042-TW)自結1月合併營收12.02億元，月增12％，年增84％，稅前淨利2.63億元，年增242％，每股稅前盈餘0.85元，創歷年單月新高；受惠5G智慧手機滲透率提升，以及網通設備業者升級Wi-Fi 6，帶動石英晶體振盪器等高階產品出貨；寧波廠小型化產品線第一季啟動擴產約8％～10％，預估4月起可挹注營收；主流石英元件自去年底開始已調漲5％～10％，溫度補償石英晶體振盪器(TCXO)由於晶片缺貨，漲幅更達約10％～15％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險