蔡明彰觀點：抗通膨概念股 牛年攻擊發起線

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，2月5日台股農曆封關後，美國公佈元月非農就業報告，新增就業僅4.9萬人，低於預期的10萬人，顯示疫情之下經濟惡化，原本是重大利空，反而有利拜登總統提出的1.9兆美元刺激方案在國會順利過關。

受此激勵，在台股過年休假期間，美股四大指數創歷史新高，並帶動亞股的大漲，於是週三台股春節後開紅盤，一口氣補漲，漲升3.5％，並改寫16,406點天價，但天下沒有白吃的午餐，週二美股創高後，那斯達克、標普翻黑，主因長期美國國債收益率大漲，意味新一輪1.9兆美元刺激措施及近日美國暴風雪推升油價，將拉動通貨再膨脹交易。

美國30年國債收益率站上2％的心理關卡，10年期國債收益率來到1.3％，雙雙都創下去年2月新冠疫情以來的高點，美股由紅翻黑，立刻連動週三亞股的日、韓收黑，因而台股週三的充分補漲後，週四面臨整理壓力。

長期美國公債收益率為通膨及利率的領先指標，一旦利率有谷底回升趨勢，全球股市的資金派對將曲終人散，取而代之的是景氣行情。

萬寶投顧蔡明彰強調，「人無遠慮，必有近憂」。

週三台股開紅盤不少個股攻上漲停，但有些是消息面題材，未來股價續航力不足，當美國國債收益率上揚，抗通膨概念股成全球股市的大黑馬，以週二美股為例，生產銅的自由港邁克墨倫銅金礦公司大漲5％、美國鋼鐵大漲12％，必和必拓大漲7％，能源的埃克森美孚大漲3％。

股神巴菲特(Warren Edward Buffett)旗下柏克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)去年第四季開始買進能源的雪佛龍，但減持最核心持股的蘋果，受惠蘋果2020年大漲78％，光靠一檔蘋果，巴菲特大賺870億美元。巴菲特或許不如馬斯克(Elon Musk)對新興科技的瞭解，但傳統的通膨交易功力高超，巴菲特減持蘋果，但買進雪佛龍，明確告訴投資人，抗通膨概念股已站在攻擊發起線。

蘋果供應鏈不是抗通膨選股對象，週三兩大iPhone組裝廠鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)都相對弱勢，汽車股也不是抗通膨標的，去年大漲7倍的特斯拉，在台股過年期間逆勢下跌近4％，鴻海集團訴求的電動車題材，廣宇(2328-TW)、鴻準(2354-TW)開紅盤出師不利，何況蘋果Apple Car可能由硬轉軟，不是造車而是服務平台，鴻海集團打入Apple Car硬體代工的希望落空。

汽車股為何不是抗通膨標的，因為油價、鋼、鋁都會大漲，不利汽車的生產成本及銷售。

油價看漲推動塑化原料報價，塑化股才是抗通膨概念股，台塑(1301-TW)週三大漲7％，不過二線塑化股的本益比較低，有較強的續航力，華夏(1305-TW)今年EPS估2.3元，本益比僅11倍，台達化(1309-TW)今年EPS估3.6元，本益比僅9倍，中石化(1314-TW)亮燈漲停，因為股價淨值比0.5倍，在所有塑化股最低。

鋼鐵族群第一銅(2009-TW)漲停，若論本益比，中鴻(2014-TW)今年EPS估1.4元，本益比10倍，新光鋼(2031-TW)今年EPS估3.5元，本益比的估值較低。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股景氣循環股莫過於雙D記憶體及面板，都處於景氣向上循環，未來疫情結束後，需求增加使產品的報價續漲。

記憶體族群本益比較低是模組廠，群聯(8299-TW)受惠Nand Flash止跌回升，今年EPS上看30元，本益比13倍。威剛(3260-TW)今年EPS估7元，本益比10倍，而今年來利基型DRAM現貨價大漲逾三成，居所有記憶體產品漲幅之冠，晶豪科(3006-TW)具有力積電(6770-TW)的晶圓代工產能支持，又有產品漲價利多，今年EPS上看4.2元，本益比17倍，在IC設計中算是低估值的。

面板2月上旬報價續漲，為去年6月起漲第9個月上漲，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)不僅股價低於淨值，今年EPS保守估1.8元的本益比都低於10倍，週三雖漲幅不大，但保留未來續航實力。

萬寶投顧蔡明彰強調，時代不同，抗通膨的風險資產也換人做。

傳統的黃金週二跌破重要的每盎司1,800美元支撐，新興抗通膨資產的比特幣卻創5萬美元新天價，帶動週三顯卡的映泰(2399-TW)、撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW)攻上漲停，並且不同其他漲停的股票是成交量萎縮，有惜售的味道。

目前寒假是遊戲股的旺季，奇怪，週三開紅盤，股價意外收黑，原來虛擬貨幣的比特幣以太坊創天價刺激顯卡的挖礦需求，但排擠遊戲的顯卡供給，現在一枚比特幣是新台幣140萬元，折合2張台積電股票價值，多數人買不起，但挖礦成致富夢想。

去年輝達推出RTX 30系列顯卡，被礦工加價7成掃貨，仍供不應求，傳出輝達規劃釋出舊款的顯卡庫存給國內板卡業者，號稱史上最大顯卡缺貨潮，將大力挹注業者上半年獲利。

顯卡強勢股要看營收表現，映泰元月營收年增32％、撼訊年增60％，但青雲年增158％，麗臺更年增173％。

週二美股漲幅最大就是挖礦股嘉楠科技(CAN)漲50％，第九城市(NCTY)漲43％，表示特斯拉氣魄才買得起大額比特幣，但一般散戶搶進價位便宜的比特幣概念股，嘉楠科技從去年12月的2美元漲到目前近20美元，第九城市也從去年12月的2美元漲到目前56美元，都是10倍數的上漲。

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