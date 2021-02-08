年後補漲第一棒：汽零股

【撰文／黃清照】

農曆封關前，台股高檔震盪，加權指數封關前收在15802點，指數撐在月線之上，表現仍強，而前些時日，指數穿頭又破底，目前趨勢尚未明朗，加上指數位階高檔，因此許多人年前選擇出清持股，空手過年。不過我認為這些人是過度擔心了，雖然指數高檔，但選股上仍可以選擇低基期的個股，尤其是買股看基本面，去年因為疫情關係，許多公司財報都非常慘淡，產業甚至來到歷年最差的一季，不過經過一年的調整，不論是大家警覺性變強、疫苗問世普及或各國撒幣的情況，今年第一季普遍會比去年同期要來的更好。

我最看好的產業就是汽車零組件及電動車，過去我一再強調電動車的趨勢，好比馬車到燃油車的過程，現在燃油車到電動車，市場一樣需要時間來適應，在別人還沒準備好時先行入場，這就是投資眼光。而汽車零組件去年來到產業谷底，並且下半年開始進入復甦期，汽車零組件股準備谷底翻身，尤其以去年第一季激期最低，今年第一季業績將會大好，營收、季報備受期待。

皇田業績谷底復甦

車用窗簾廠皇田(9951)下半年營運回溫，而現在由於車用晶片大缺貨，電動車題材又再度成為市場焦點，法人看好今年全球電動車出貨加速，成長力道以美國龍頭特斯拉、新車銷售在歐洲超越特斯拉的福斯汽車最看好，另中國政府大力推行新能源車，成長幅度上看三成。