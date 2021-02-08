聯發科第二 晶心科業績大爆發

【撰文／王榮旭】

美中科技戰自美國總統川普開啟戰端以來，雙方戰火越演越烈，也使得台廠迎來中國轉單的契機，2020年3月以來立積(4968)漲幅高達5.22倍，聯發科(2454)漲幅也高達2.47倍。其他還有世芯-KY(3661)、矽力-KY(6415)等漲幅也高達逾2倍。2021年拜登上任，對中國的科技戰未見減緩，台股新的一波的去美化轉單行情正在上演，聯發科持續受惠於美中科技戰，華為禁令生效，只要含有美國技術和軟體的晶片，全球非美系供應商都必須停止出貨給華為，高通受創，聯發科成為小米、ViVo及Realme等中國品牌手機供應商，加上台積電全力供應聯發科晶圓代工產能，從2109年營收年增率由負轉正，2020年收年增率高達30.84%，推升聯發科股價逼近千元，對IC設計族群產生比價效應。

晶心科進入收割期

聯發科董事長蔡明介投資的晶心科(6533)提供RISC-V CPU解決方案，是美中科技戰受惠股，RISC-V 指令集在中國受相當重視，因為 RISC-V 全球開放架構沒有知慧產權的限制，有助於開發出中國自己的CPU 或 MCU，受到美中科技戰的影響，大陸IC設計廠已大多轉向採用RISC-V架構，晶心科的營收結構，可分為IP授權金、權利金收入以及IP維護服務收入。所謂授權金，指與客戶第一次簽約完成開發產品後，所收取簽約金額。權利金收入，則於晶片開始量產後，「以量計費」認列營收；IP股族群因毛利率高於許多產業，逼近100%所以本益比也高於許多產業，國內幾檔知名的IP股本益比甚至高達40~50倍以上，例如:創意(3443)本益比約40倍、智原(3035)本益比為27倍、世芯-KY本益比也超過30倍，晶心科具有本益比相對偏低的優勢。