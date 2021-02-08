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衝刺封關行情 籌碼佳個股勝出

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

歷經所謂「史詩般」、「聖戰級」的散戶絕地大反「空」之後，GameStop股價暴跌超過60%，美股彷彿歷經重生，週二(2/2)道瓊以盤中大漲600點來表示慶祝，加上亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、字母控股(Alphabet)…等一系列企業財報亮眼，那斯達克也大漲209.38點，漲幅1.56%。

因為美股激勵，台股週三(2/3)開盤後也在台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、大立光(3008-TW)大型權值股帶領下繼續上攻。聯發科營收去年首度突破百億美元大關，每股純益26.01元，執行長蔡力行很有自信，認為聯發科就算受到匯兌影響，今年第一季仍有望達到季成長8%以內。聯發科股價已經再度創下歷史新高來到959元，離千金僅一步之遙，成為台股封關前最受矚目的焦點。

台股剩最後一個交易日就封關，成交量些微降低，法人願意在這個時候買進的股票，也就是可以抱過年的股票，產業的前景展望絕對是抱股關鍵。週三盤面光電族群紅通通，反應出蘋果將加入遊戲市場，明年第一季推出自家開發的VR頭盔(Apple headset)，配備六個鏡頭和一個LiDAR掃描儀(ToF)，初步規模百萬台至150萬台，預計今年第四季開始拉貨，包括大立光、玉晶光(3406-TW)、今國光(6209-TW)、揚明光(3504-TW)都在供應鏈行列；另外台積電、和碩(4938-TW)則分別負責處理器代工和組裝。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1423期】

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