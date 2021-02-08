【撰文／莊正賢】

2016年可以說是VR、AR元年，當年寄予厚望的Apple Watch並未帶動智慧手錶市場成為繼智慧手機後，下一個明星產品，許多廠商轉而投向更具話題性的產品開發，其中尤以VR、AR虛擬實境最受矚目，但隨後因為成本高，普及率低，又打回原形。這次蘋果傳出2022年要推出全新的VR新品，當年VR產業的盛況能不能捲土重來呢？

這次重壓特斯拉大賺的美國ARK方舟投資，推出2021年15大投資焦點，其中虛擬世界也上榜。虛擬世界產業營收從現在的1800億美元增長到2025年的3900億美元。當前虛擬世界呈現獨立狀態，但預期將來它們可以互相操作，平行現實的網路宇宙，長線有夢。

2016年VR元年百花齊放

2016年，起步較早的廠商如Facebook旗下Oculus、Sony、HTC、Samsung等，都推出並開始量產各自的VR裝置。除了硬體裝置正式進入消費市場，這些大廠也開始積極籠絡開發者、內容廠商，逐步打造自己的內容平台生態系。如HTC就發起「亞太虛擬實境產業聯盟」(APVRA)與ViveX加速器計畫，瞄準更多的內容與技術發展。