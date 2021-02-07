晶鑽生醫登興櫃 自主研發美容線雕醫材

【撰文／陳澤樂】

晶鑽生醫(6815)1月29日於興櫃掛牌，總經理暨研發長謝佳憲表示，旗下最具競爭潛力的「MIRACLE THREAD」提美拉線材，主要用於臉部，目前已取得國內TFDA二類醫材認證，已銷售至國內各大醫美診所。目前晶鑽也正在進行用於身體的線材臨床認證，另外，同時也已進入美國FDA臨床試驗階段，預計最快2023年可於海外地區上市。

謝佳憲指出，提美拉線材微台灣第一個自主研發的線雕線材，是他所開發，並於2018年取得台灣TFDA醫療器材許可證，為台灣第二等級醫材，已於台灣、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等國註冊專利。雖然，目前線材僅占營收11%，但主要是前期教育訓練和市場推廣時間較長，去年8月前每月平均銷售8,000條線材，11月開始每月銷售平均1萬條以上，看好今年成長動能。

除了線材外，晶鑽也取得台灣獨家代理韓國原廠KORUST的「UTIMS音波治療儀」，目前營收占比約9%。晶鑽生醫擁有其專利中空探頭，可以直接穿透皮膚表層達到筋膜層，減少皮膚表層灼熱、紅腫、燙傷狀況，大幅提升安全性，目前晶鑽也在申請身體用探頭，兼具溶脂效果，以瞄準瘦身市場。

至於營收占比36%的保養品方面，晶鑽以自有品牌「S+DIAMOND鑽美姬」為主，2019年已在寶雅及屈臣氏連鎖藥妝通路上架，全台共計約600家銷售據點，去年正式進入MOMO電商銷售。更於去年8月打造品牌旗艦館，提供消費者於旗艦館進行體驗式消費，增加消費者黏著度，提升品牌知名度。晶鑽生醫2019年合併營收為2.6億元，2020年受到新冠疫情影響約年增10%，營收約3億元。

董事長賴柏如表示，晶鑽將積極爭取其他醫療器材的經銷或代理，以增加產品多樣性，今年初已取得3項醫療器材經銷權，包括手持超音波影像儀、義乳推進器及殺菌造氧機，可望為公司注入新的營收動能。