電動車產業 鴻海面板股絕地反攻的機會來了？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股封關前再度傳來蘋果的消息，喜憂參半，好消息我們週四文章有略為提到，就是蘋果要跨入遊戲，設計生產自家的VR頭盔(Apple headset)，配備六個鏡頭和一個LiDAR掃描儀(ToF)，初步規劃出貨100萬台至150萬台，預估今年第四季會開始拉貨，被點名的鏡頭光學族群，包括大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)、揚明光(3504-TW)、今國光(6209-TW)等，股價嗨一天後稍做休息，由於供應鏈相關產品開始進入認證，加上股價大多位在波段相對低檔位置，隨著訊息發酵，農曆年開盤後仍有表現機會。

蘋果另一個比較不利台廠的消息，就是市場殷殷期盼的Apple Car。美國財經媒體報導，蘋果幾乎已經敲定將和南韓現代-起亞汽車(Hyundai-Kia)合作自駕電動車，Apple Car也將在起亞汽車的美國喬治亞州組裝廠製造，同時市場也傳出蘋果可能會投資起亞汽車4兆韓元，約新台幣1,000億元，來建立Apple Car生產設施。

之前Apple Car題材一度讓鴻海概念股燒呼呼，如今傳出蘋果可能和起亞汽車合作，鴻海(2317-TW)及部分相關概念股股價應聲下跌。鴻海去年成立MIH聯盟之後，動作積極，上個月底並推出電動車開發者工具平台「EVKit」，預計4月就可以交付合格技術樣品，納智捷將率先採用。因此，即使鴻海沒有拿到Apple Car訂單，但跨入電動車市場對鴻海長線絕對是利多，更何況在全球電動車百家爭鳴的景況中，台廠相關供應鏈絕對有很大發揮空間。

像是電源大廠台達電(2308-TW)電動車營收持續增長，車載充電器、驅動馬達和驅動逆變器等車用電子營收，今年預估成長75％，充電樁業務營收則估成長40％，去年12月營收已經創歷年單月新高，今年加上電動車市場加持，業績展望樂觀；而傳動系統製造廠和大(1536-TW)已接到多家電動車傳動系統大單，目前除了積極擴產，也在嘉義地區啟動建廠規畫；另外，以先進駕駛輔助系統ADAS打入美系電動車供應鏈的同致(3552-TW)，法人也預估2020～2022年獲利複合成長率有望達141％，目標上看432元。

萬寶投顧陳子榕指出，其他包括車用導線架的順德(2351-TW)、鏡頭廠佳凌(4976-TW)、電池廠致茂(2360-TW)以及車用聯網的啟碁(6285-TW)等都是可以留意的目標。台灣車用電子零組件發展深耕已久，加上半導體產業生態完整，在2021年開展的電動車市場中，相關車用電子族群新春開盤後，都可望隨著電動車市場的蓬勃而大啖商機。

之前1/22所推的光罩(2338-TW)，連續兩天帶量紅K上攻，漲幅逾一成；1/28所推的致伸(4915-TW)與大銀微系統(4576-TW)，雙雙創新高，投資人封關之前，大領紅包笑呵呵。

好股票唯有超前部署，獲利、勝率才會提高，挑選產業前景明朗，業績有撐的優質股，才能在詭譎多變的盤勢中持續成為贏家。

萬寶投顧陳子榕指出，繼續透過籌碼追蹤，好股再分享給大家：

鴻海(2317-TW)受惠iPhone 12等消費性電子產品拉貨，外資預估第一季成長無虞，1月營收5,002.18億元，年增37.2％，創歷年同期新高；受惠疫情延續，雲端服務供應商(CSP)及電腦終端需求持續旺盛；跨入電動車領域，MIH聯盟正式推出EVKit平台，4月開始對外交貨；2030年電動車市場規模約30兆元，鴻海目標市占率10％，若整車BOM占比提升至30～40％，鴻海2030年電動車營收貢獻可達約9,000億至1.2兆元，營收占比達10～15％。

群創(3481-TW)去年第四季獲利高達101億元，連續兩季轉虧為盈，創2017年第三季以來新高，每股盈餘1.04元；2020年轉虧為盈，稅後淨利為16億元，每股盈餘為0.17元；受惠宅經濟動能延續，電視、IT產品需求持續高檔，首季將淡季不淡，今年資本支出將達250億元，年增20％；由於面板上游供應鏈材料緊缺，及各類型產品產能排擠效應，推升面板報價上漲空間，第一季整體面板價格漲勢可望延續。

聯亞(3081-TW)1月營收約1.8億元，月減22.8％、年增71.4％，由於1月訂單生產排程調整，導致營收表現不如預期，部分訂單將遞延至2月認列營收；受惠5G市場需求增溫，第四季每股純益2.5元，為三年來單季最佳，全年每股純益6.5元，優於前年的4.97元；中國大陸5G建設快速發展為營運添補，目前10G、25G產品都供不應求，PD產品交貨周期上看六個月，全年營運樂觀。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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