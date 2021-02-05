封關倒數 哪類股可望攻守兼備?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，歷經所謂「史詩般」、「聖戰級」的散戶絕地大反「空」之後，GameStop股價暴跌超過60％，美股彷彿歷經重生，週二(2/2)道瓊以盤中大漲600點來表示慶祝，加上亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、字母控股(Alphabet)等一系列企業財報亮眼，那斯達克也大漲209.38點，漲幅1.56％。

因為美股激勵，台股週三(2/3)開盤後也在台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、大立光(3008-TW)大型權值股帶領下繼續上攻。聯發科營收去年首度突破百億美元大關，每股純益26.01元，執行長蔡力行很有自信，認為聯發科就算受到匯兌影響，今年第一季仍有望達到季成長8％以內。聯發科股價已經再度創下歷史新高來到959元，離千金僅一步之遙，成為台股封關前最受矚目的焦點。

萬寶投顧陳子榕指出，台股剩最後一個交易日就封關，成交量些微降低，法人願意在這個時候買進的股票，也就是可以抱過年的股票，產業的前景展望絕對是抱股關鍵。

週三盤面光電族群紅通通，反應出蘋果將加入遊戲市場，明年第一季推出自家開發的VR頭盔(Apple headset)，配備六個鏡頭和一個LiDAR掃描儀(ToF)，初步規模100萬台至150萬台，預計今年第四季開始拉貨，包括大立光、玉晶光(3406-TW)、今國光(6209-TW)、揚明光(3504-TW)都在供應鏈行列；另外，台積電、和碩(4938-TW)則分別負責處理器代工和組裝。

台積電雖然也拿到蘋果大單，但股價在這一波反彈當中量縮，週三尾盤更遭逢賣壓股價收黑，三大法人同步賣超。台積電最近的車用晶片訂單鬧得沸沸揚揚，韓國媒體還傳出因為台積電產能滿載，使得超微(AMD)考慮將部分繪圖處理器(GPU)、應用處理器(APU)交給三星代工。此外，特斯拉也傳出核心運算特殊應用晶片(ASIC)也要找三星5奈米製程生產。台積電長線的基本面沒問題，但股價漲多加上消息面的利空，短線上可能還是會需要稍微整理。

萬寶投顧陳子榕指出，台股指數已經重返所有均線之上，技術面指標樂觀，法人期現貨空單也沒有大幅增加，接下來1月營收陸續公布，未來除了繼續關注產業明朗的車用、5G、物聯網相關族群，業績表現的大幅成長也可望推升個股股價走升。

玉晶光(3406-TW)打入蘋果新產品VR頭盔(Apple headset)供應鏈，主力客戶新機種按預定進度持續認證中；受惠高階鏡頭良率提升，放大出貨量，市占可望提升，2020年營收創新高，獲利初估優於2019年；受惠車用市場及5G換機潮，今年業績可望步步高升；法人近期偏多操作，股價重新站回500元關卡。

晶心科(6533-TW)近年持續耕耘RISC-V架構市場，成功切入5G、車用、遊戲機市場。近期奪得SK Telecom訂單；5G部分受惠整合觸控暨驅動IC(TDDI)出貨續旺，並跨入基地台領域，業績進補；車用部分，先進駕駛輔助系統(ADAS)、資料中心的人工智慧加速器及企業級固態硬碟(SSD)控制IC等客戶持續拉貨；晶心科2020年全年權利金收入達1.59億元，年成長48.8％；至2020年為止，客戶導入晶心科處理器IP的整體出貨量順利突破60億顆，RISC-V架構開發的處理器核心被客戶採用數量至少1,000顆以上；法人預估今年全年業績可望成長三成。

智邦(2345-TW)與歐洲重量級電信大廠今年1/20發表合作備忘錄，將合作推動O-RAN/Open RAN(Open Radio Access Network，開放式無線接取網路)，智邦成功切入O-RAN市場，並成為歐洲電信商沃達豐Vodafone分散式行動基地台回傳路由器DCSG(Disaggregated Cell Site Gateway)的硬體設備供應商，同時智邦也是美國電信大廠的合作夥伴；與中華電信聯手搶進SDN全球白牌市場；積極投入AI領域，估今年AI人工智慧相關產品線營收貢獻可望達10％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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