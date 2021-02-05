在新興市場發掘“深度價值”的投資機會

作者: Ernest Yeung (普徠仕新興市場發現股票策略投資組合經理人)

重點摘要

■ 我們在新興市場中尋找“被遺忘”的股票，這些股票被低估且鮮少有人研究， 我們認為這些股票即將出現基本面的改善，並具有巨大的上升潛力。

■ 在疫情引發的股市崩盤，以及隨之而來的市場混亂之後，我們在“週期性新冠輸家”中發現了更好的投資機會。

■ 2020年對我們的策略來說是非常艱難的一年，然而空前的刺激政策應有助於經濟的復甦並使價值股反彈。

價值型基金(無論是全球、已開發市場還是新興市場)在2020年遭遇了巨大的阻 力。在全球範圍內，對經濟敏感的價值股在疫情期間表現不佳。價值股往往屬 於傳統產業，需要在實際經濟活動中成長以保持獲利；由於經濟在封鎖期間幾 乎全部停擺，這些公司的獲利顯然無法成長。後來，價值股未能在經濟復甦的 早期階段率先反彈，這與歷史經驗背道而馳。

從相對獲利的角度來看，疫情推動了電子商務、雲端計算、線上服務以及娛樂活動的發展，並使許多疫情前就已佔市場主導地位的大型網路成長股愈發吃香。在新冠行情以及價值vs.成長因素的共同驅動下，市場的復甦主要集中在少數主導產業。在新興市場，2020年成長股的表現遠超價值股，兩者之間的差距創下歷史新高。

2020年全球經濟的衰退，是由控制疫情的一系列防疫措施所引起的，而不是由更為傳統的原因—總體經濟失衡的加劇所引起的。如此一來，衰退可能會相對較短暫(儘管很深)，而能否成功重啟經濟，則要取決於有效的新冠疫苗能否順利配送。目前來看，最近的消息非常令人振奮，已經有幾種有效的疫苗可供廣泛使用，再加上相關主要製藥公司的生產計劃中，2021年全球疫苗產量可能達到85億劑，足以讓全球一半以上的人口接種。

新冠危機的最初影響，是將價值股和成長股的差距推至歷史新高，而2020下半年的市場則被“新冠贏家(COVID-on)/新冠輸家(COVID-off)”行情所主導。我們認 為，這種市場行情被單一因素主導的情況，顯示我們正處於史上最大的市場脫節當中。當投資者追捧“新冠贏家”時，被視為“新冠輸家”的股票被無條件拋售；然而，化妝品、博彩和機場運營商等傳統成長股也在拋售之列(不論實際的基本面如何)。我們預計，2020年前所未有的全球刺激措施，將繼續對2021年的經濟產生正面影響，因為許多薪資沒有像過去那樣被花掉，而是仍留在人們的銀行帳戶中。隨著有效疫苗的廣泛使用，企業和消費者應變得更有信心，使社會和經濟活動在全球範圍內正常化。

屆時，更廣泛的經濟復甦將導致主宰2020年的新冠行情退潮，這也將支持市場從成長股朝價值股輪動。去年，週期性/傳產股灰溜溜的在角落裡沉寂，比以往任何時候都更不受歡迎。觀察市場，我們認為沒有什麼基本面理由，讓價值股那麼不受歡迎，因為其中許多股票擁有健康的資產負債表和強勁的現金流創造能力，而隨著疫苗的出現，疫情對經濟的影響也將逐漸消失。

我們投資新興市場股票的“發現”論點

我們認為，相較於被動式、指數型的新興市場價值股策略，主動式經理人尋求通過紀律嚴明、由下而上的方法來發掘此類公司，更有可能為投資人創造超額報酬。比起專注於特定的指數和定量指標，我們更喜歡由下而上進行投資，仔細研究我們認為，推動投資組合中每檔股票股價的因素。因為我們認為便宜買入並等待均值回歸的方法，對新興市場而言效果不佳，所以我們的出發點不是估值。我們的核心投資論點是，新興國家的股票市場有很多優質的機會，這些機會往往被主流新興市場股票基金“遺忘”或忽視。

我們傾向於同意，新興市場股票中品質墊底的25%通常是“價值陷阱”，外國投資人理所當然地無視了它們。但是在接下來的兩個四分位數中(可以理解為新 興市場中“平均”水準的股票)，隨著時間流逝總會有一些股票的品質脫穎而 出，進入前25%。我們希望在新興市場的中間兩個四分位中尋找機會，這些公 司已成功解決了過去導致業績不佳的原因，並且管理層有信心未來業績可以提 高。這類股票很容易被大多數新興市場投資組合經理“遺忘”或忽略，而我們則致力於發掘那些，可以幫助新興市場股票從“平均”提升到“優質”的基本面改善。

我們不會基於一次性的短期催化劑來進行投資；相反的，我們投資於那些隨著 時間的推移能改善基本面的變化。改變可以是公司內部的(例如削減成本、管理 層異動、撤資)，也可以是外部環境的(產業合併、能使經濟改善的政府改組)。 我們相信，這些被遺忘股票的股價有機會大幅提升。我們還尋找一種“緩衝”，例如強勁的資產負債表，這可以提供一定程度的下行支撐，還有可能為價格低廉的股票提供“錨定”的功能，而這反過來又意味著潛在有利的不對稱風險狀況。

危機就是轉機

由於投資人一直追捧在疫情中受惠的股票，因此他們沒有考慮到傳產股堅實的基本面，從而為我們提供了大量的機會。對新興市場公司資產負債表的深入研究表明，週期性產業中大多數公司的資產負債表仍然健全完好，其中，銀行、能源和原物料產業的資本重組風險通常較低，而且擁有強大的基本面。我們認為，由下而上的紮實基本面，以及政府在疫情期間持續出台刺激措施，所造成的結構性變化，為近期乃至更長時間的類股輪動提供了土壤。自該策略實施以來，我們首次看到了能夠驅動類股輪動的基本面變化。

過去，我們目睹已開發國家的政府和中央銀行，向銀行和企業注入大量資金，以對疲軟的企業資產負債表進行資本重組；90年代後的日本，和雷曼兄弟倒閉後的西方經濟體就是最好的例子。在這些經濟體中，這種刺激措施沒有產生乘數效應。現在，在疫情之後，我們認為情況已經發生了變化—政府已經意識到，僅靠低利率還不足以啟動經濟。這次，錢沒有直接流入陷入困境的公司，在全球範圍內，除了少數航空公司以外，幾乎沒有看到政府對特定產業進行整體紓困，而是瞄準了消費者(直升機撒錢)，我們認為這可能會導致明顯的乘數效應，進而使遭受打擊的產業和股票受惠。這創造了外在的基本面變化，也為我們提供了投資的機會。

未來展望

我們認為，當前極端的成長/價值差異將難以為繼。各國政府為應對新冠危機，而採取的空前貨幣和財政刺激措施，可能會在某個時間點引發全球再通膨行情，預計這將點燃價值股潛在的持續反彈。自從本策略制定到新冠危機爆發以來，我們的投資組合就一直向價值股的“核心”區域傾斜。2020年市場的極端變化促使我們進一步增加價值股部位。我們認為，市場條件正在趨於成熟，2021年新興市場價值股將獲得強勁的助推動能。作為不受歡迎的資產類別，新興市場經歷了艱難的時期，尤其是在去年第一季全球疫情開始加速時；全球新興市場連續35週出現資金淨流出。

但是我們認為，新興市場的復甦也可能早於已開發市場，許多新興國家並未實行長期封鎖，因此已經可以看到工業生產的V型反轉。在大多數新興國家中，政府實際上沒有封城的能力，因為那裡有大量的非正規經濟，人們也沒有儲蓄。財政收支平衡疲軟，同樣使得政府難以實施經濟封鎖，因為政府無法像西方國家一樣直接對消費者撒錢。結果，財政狀況的惡化最終成為週期性現象。我們看到GDP和財政帳目有所改善，並希望從現在開始有一條復甦之路。