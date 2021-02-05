這幾檔各擁題材 為開紅盤後牛轉乾坤新指標

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，鼠年雖然發生新冠疫情，但台股仍然從一萬二左右大漲近三成到15700點，即將封關進入牛年，台股行情可望維持偏多格局。

此外，疫苗現在只有富裕國家陸續施打，要形成保護利還需一段時間，各國維持低利率，資金往股市尋找賺錢的機會不變。經濟活動隨著疫情趨緩而增加，加上各國紓困方案齊發，今年全球GDP將比去年大幅成長，資金與經濟基本面沒有看壞的理由。

科技業正掀起一波繼PC/NB、手機之後的大變革，電動車滲透力大幅提升，目前汽車產業年產值逼近4兆美元，未來隨著電動車成長更是上看10兆美元。與現在PC/NB年產值2000億美元、手機年產值約5000億美元相比，電動車產業規模比PC、NB與手機大太多了。

這就是鴻海(2317-TW)不管有沒有Apple car訂單，都要跨入車用市場的原因。自駕電動車幾乎有70%的產值來自電子業，僅約20%需要傳統車廠。汽車是一般家庭僅次於房屋的第二大金額消費支出，遠高於PC/NB及手機，這是核彈級的大變化。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台積電(2330-TW)與鴻海都是此趨勢下的受惠者，台股以電子股為主軸，也受惠電動車的大趨勢，因此牛年行情仍以電子為主旋律，但牛年漲的會跟鼠年的個股不同，去年漲幅相對落後的，今年有機會上漲。例如去年12月以來我在專欄中，多次看好的面板、記憶體與被動元件，封關前都有特定資金卡位年後的行情。

面板廠友達(2409-TW)公佈去年第四季單季EPS 0.89元，符合預期，但股價先漲，利多實現後股價拉回正常。但元月面板報價續漲，目前驅動IC、玻璃機板仍然供不應求，面板漲價恐怕會延續到上半年，如此一來，友達第一季EPS挑戰1元並不難；全年EPS上看3元、本益比還是低估。

群創(3418-TW)獲利與友達相差不遠，但漲幅落後，今(4)日友達大跌6%、群創沒跌，說明年後也該換群創表態了。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，記憶體合約價齊漲，連市場最看衰的NAND Flash報價也傳出止跌回穩，國內DRAM龍頭南亞科(2408-TW)去年一整年只漲4%，與國際大廠美光、海力士先後創20年新高相比，實在委屈。

記憶體去年Q4開始漲價，模組廠威剛(3260-TW)單季EPS達4.1元，元月DRAM價格續漲，手中握有低價庫存優勢的模組廠受惠程度最高。 十銓(4967-TW)也拉出紅棒站回所有均線，這是轉強的訊號。

被動元件大漲，三星電機傳將調升MLCC價格，電動車大量消耗被動元件，華新科(2492-TW)MLCC市佔比國巨(2327-TW)大，受惠程度高，股價已經盤整兩個月，年後也該是時候表態了。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，蘋果切入電動車與韓國車廠合作，台廠不會缺席，因為全球電動車一哥特斯拉能成功，就是大量採用台廠供應鏈。特斯拉的成功經驗，蘋果不可能沒看到，而台廠有很多本來就是蘋果供應鏈，未來最有機會吃到Apple car商機。

例如蘋概股致伸(4915-TW)提供特斯拉相機模組，今年供應量可望大增，全年EPS估計達5~6元，本益比僅10倍，難怪法人天天買進；晶技(3042-TW)小型化石英元件不僅受惠5G手機，車用電子化程度越來越高，帶動石英元件在車用需求持續增加，第一季晶技淡季不淡，訂單看到第三季，全年EPS估有6元、本益比15倍，在車電股中偏低。

非電子股部分，貨櫃輪萬海(2615-TW)、生技高端(6547-TW)，今年業績都大有可為。2021年全球大缺船，但萬海在2021~2022年將有16艘新船下水，受惠運價大漲程度比同業高，這波守住季線，後市反攻行情可期。

疫苗股高端也值得留意。目前歐美疫苗大廠光是供應歐美地區，新冠疫苗數量就已不足，要如何再供應全球其他地方。而高端技轉於美國國衛院及莫德納，系出同源，防護效果頗具期待。目前已經進入二期臨床，若順利可獲緊急授權上市，不用做到3期，目前新冠疫苗奇貨可居，想像空間大。而高端的股價也已經打出了中期底部，領先大盤指數創高，後市相當值得追蹤。

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