蔡明彰觀點：面板成戰略物資 友達完美複製聯電飙漲模式

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，上週台股重挫880點，使封關前散戶抱股過年的信心動搖，最明顯現象可看到至週二已連續四個交易日融資減少，因而近期盤面強勢股靠法人、主力支撐。其中，高價股表現突出，IC設計的聯發科(2454-TW)、祥碩(5269-TW)、力旺(3529-TW)、晶心科(6533-TW)等改寫天價，低價股僅面板龍頭友達(2409-TW)在外資強大買盤下，刷新波段高點。

長達十二天的春節休市，國際變數難以預料，假設平靜無波，2月17日開紅盤，散戶將大舉回籠，台股又要回歸散戶盤，而散戶上波主攻台積電(2330-TW)，使台積電股東人數增加到80萬人，僅次於中鋼(2002-TW)，成台股股東人數第二大，也使國泰台灣5G+(00881-TW)ETF受益人達25萬人，超越元大台灣50(0050-TW)的23萬人，散戶可以螞蟻搬象，但缺點不持久，因為散戶人數太多，不容易團結一致。

低成本的人會逢高開溜，美國妖股GameStop一個月雖狂漲17倍，但數百萬人湧進成單日成交量居美股第二大，這麼多散戶不可能大家都抱牢不賣，於是有人獲利了結，週二大跌60％，自高點483美元以來，已大跌逾8成，顯然買在高點的人被割韭菜了。

恐怕短時間內，美股散戶不會重返GameStop這些妖股，免得替別人抬轎，做解套行情，考量散戶致命弱點不易持久，春節開紅盤後再蜂擁介入台積電的可能性不大。

本週連續三天台積電跌深反彈，但成交量都沒有高於5日均量，量是價的先行指標，表示台積電未來將缺乏追高力道，台積電轉投資的精材(3374-TW)，去年股價大漲140％，曾創219元天價，公告去年EPS 6.37元，歷年最佳，不過本益比已高達30倍，理性散戶不會再去追價了，由於去年業績基期墊高，加上淡季效應，估上半年連二個季度，營收將季減，週三重挫，失守季線，呈現中期轉弱訊號，精材是台積電大聯盟線型轉弱，相信不會是最後一家。

凡是股價漲太多，但步入產業淡季，放慢業績成長，就需要中期整理，聰明的散戶就不會再介入，散戶會斤斤計較個股殖利率的高低，也是台積電大聯盟的創意(3443-TW)，去年EPS 6.34元，決定今年配息5元，不過股價已高達400元，殖利率僅1.2％，這樣殖利率無法吸引散戶，同樣上半年是淡季，股價也有整理的必要。

萬寶投顧蔡明彰強調，春節開紅盤後，散戶會追逐的股票是「低本益比、高殖利率」，如果股價便宜，就是完美、無懈可擊的潛力股，面板族群最符合如此條件。

週四友達(2409-TW)舉行法說會，同一天群創(3481-TW)跟進發佈上季財報，市場估友達單季賺90至100億元，以股本962億元計算，單季EPS 0.9至1元間，前三季虧損0.54元，全年由虧轉盈，估0.5元。群創估去年第四季盈餘70至80億元，單季EPS 0.7至0.8元，前三季虧損0.88元，全年或無法轉盈，但也小虧而已。

國際面板大廠中，南韓LGD去年第四季營業利益新台幣178億元，年增16％，呈現同期虧轉盈，獲利三年最佳，大陸京東方預告去年純益人民幣48至51億元，折合新台幣近220億元，年增155～160％，顯示面板去年第四季營運好轉，是全球產業共同趨勢。

去年第四季財報對股價是過去式，而股價反應未來。面板報價迄今，已連漲8個月，創史上最長紀錄，因而市場認為面板報價已達天花板，以致賣壓湧現，友達自去年12月高點16.5元跌到低點13元，修正逾二成，整體面板及週邊零組件是台股過去大漲2,000點，卻脫隊的族群。

然而，跌破眼鏡，居家上班、遠距商機比預期強大，又缺料缺工，使監視器、筆電、電視三大面板產品，2021年1月報價又上漲，以55吋電視面板為例，由去年12月175美元，又漲到今年1月的182美元，上漲7美元或漲幅4％。

奇怪的事又發生，全球前三大玻璃基板的日本旭硝子(AGC)，在南韓龜尾廠，1月底熔爐爆炸，預期影響未來2至4個月玻璃基板的供應，再加上原本就缺貨的面板驅動IC，因此不僅2月的面板報價，且第二季的報價都會再漲。

去年以來，半導體尤其8吋晶圓代工的缺貨，使晶片成為全球重要的戰略物資，造就聯電(2303-TW)從13.1元狂漲到58.6元，大漲3.5倍的奇蹟。

現在，面板將成為今年最重要的戰略物資，友達是否複製去年聯電的飆漲模式，只要確定友達去年第四季一季大賺百億元，依照現今面板的報價，今年第一季再賺一季100億元不成問題，若第二季面板報價不跌續漲，連續第三季季度，一季賺100億元，將使市場的買盤瘋狂湧進，屆時散戶將不請自來。

如果友達去年EPS有0.5元的實力，今年可望配息，而被市場忽略的彩晶(6116-TW)去年前三季EPS 0.34元，率先面板生產商由虧轉盈，全年估0.8元，今年有配息0.4元的機會，不要小看殖利率只有3％，股價剛站上低基期，散戶最喜歡的就是這種股票。

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