聯發科創新高 IC設計抱股過年？

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萬寶投顧陳子榕指出，台股週一(2/1)技術面上終於終止連五黑，法人也終止連續六日賣超，轉為買超147.95億元，最讓人振奮的莫過於護國神山台積電(2330-TW)由黑轉紅，重新站上600元，而聯發科(2454-TW)也重返900元關卡，這對於穩定台股軍心有很大的作用，但是技術線型上，台股已經連續三日收在月線以下，指數反彈時呈現量縮格局，且1/28還有一個空方缺口尚未回補，預料封關前，台股仍趨向震盪整理，甚至在國內外眾多不確定因素干擾下，有機會下探回測季線，因此適時的減低持股保留資金水位，仍是目前相對安全的操作建議。

台積電和聯發科的上漲都是有基之彈，聯發科傳出打入蘋果100％持股的耳機廠Beats供應鏈，可望在今年2、3月開始出貨；台積電更不用說，車用晶片之缺已經驚擾各國經濟財長出面向台積電求援。面對全球車市晶片缺乏的窘境，2/5台美產業合作對話線上會議即將召開，首波鎖定半導體產業，相關供應鏈都會參與，而下一次會談焦點預料會是今年以來最夯的話題「電動車」。

車用晶片大缺貨當然和各汽車廠去年因為疫情降低庫存減產有關，但另一方面也是因為電動車更加大量地使用晶片，以電動車與自駕車而言，雖然目前銷量僅占全球汽車總銷量3％，但所使用的晶片卻是傳統汽車的三倍，在世界各國相繼推動電動車下，車用晶片、車用電子需求未來數年仍將十分強烈。

萬寶投顧陳子榕指出，檯面上更可以看到各路人馬卯足全力衝刺電動車市場，例如鴻海(2317-TW)MIH聯盟1/31已經正式推出電動車開發者工具平台「EVKit」，4月即將交付符合規格的技術樣品，據了解，納智捷S3、U5將率先採用，而吉利控股、拜騰汽車、飛雅特克萊斯勒集團都是潛在客戶。電動車霸主特斯拉除了上海廠產線全開，美國德州、德國柏林兩座新廠今年也有望陸續投產，交車速度也將大幅提升。

而最新消息是韓國三星電子已經宣布將啟動重大併購，目標瞄準車用半導體，包括荷蘭恩智浦(NXP)、美商德州儀器(TI)以及日本瑞薩電子(Renesas)，都在三星電子的收購名單內。有了韓國三星的加入，以及緊鑼密鼓布局的蘋果Apple Car，加上現有特斯拉、鴻海MIH，以及國際其他大型車廠，全球電動車市場攻防大戰將是腥風血雨，而相關車用電子供應鏈的產能勢必馬力全開，才能應付這場與時間賽跑的電動車競爭。

萬寶投顧陳子榕指出，相關電子車用族群，部分股價短線回檔休息，正好給予籌碼換手的好機會，像是之前推薦的致茂(2360-TW)股價在短暫休息後，週一(2/1)再度上漲11.5元，漲幅6.08％，股價也重回200元大關。有了產業前景金鐘罩的護持，電動車相關供應鏈都仍有蓄勢待發，先蹲後跳的巨大潛力。

台達電(2308-TW)受惠電動車零組件、被動元件、電信電源與遊戲機電源等營運動能續強，加上電動車與5G等多項趨勢拐點浮現，營收與獲利可望加速成長，法人估台達電今年電動車、混合動力車相關營收將年成長75％，開始貢獻獲利，未來兩年車用電子業務營收也可望年複合成長達65％；法人估2020年EPS約9～10元，創歷史新高，PC、遊戲機需求近期也轉強，可望創史上最強首季業績；法人近期由賣轉買。

致伸(4915-TW)供貨特斯拉Model 3/Y的ADAS鏡頭模組，及Model S/X無線充電板，估對今年獲利貢獻3％，由於相機模組切入車用及利基型應用，將有助該業務產品組合優化；聲學產品案量顯著提升，且聚焦高階產品，進一步優化毛利結構，今年聲學產品營收、獲利可望優於去年；法人估今年業績將逐季成長，全年重回700億元大關，去年EPS估4.3元，今年估達5.1元，給予買進評等，目標價70元；法人近期持續買進，股價上漲放量。

美琪瑪(4721-TW)生產硫酸鎳、硫酸鈷，為電動車電池正極材料供應商，受惠全球電動車需求發展，持續推升業績；去年與 Panasonic(松下)簽訂為期三年的價格合約，並預定Panasonic未來兩年產能，以確保自家電動車的鋰電池生產與供應，隨著特斯拉與Panasonic簽下長約，美琪瑪也直接受惠。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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