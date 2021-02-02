面板VS晶圓代工 誰最適合抱股過年？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，上周專欄分析台股急跌千點，近萬五大關將有反彈，果真大盤今天最低壓到15090點之後強彈了272點，幾乎把上周五跌的全補回來。台積電(2330-TW)今天收漲3.3%，不但收復月線，也高於上周日的收盤價，代表上週五長黑摜破月線是假跌破。當日外資壓低台積電補空期指近萬口，除非美股止不住跌勢，否則之後外資再大幅摜壓的可能性很低。

前期我分析，外資持有台積電已經回到半年前開始回補時的水位，換句話說，外資獲利賣壓已經宣洩得差不多。台積電先進製程產能是全球必搶的戰略物資，連美、日、韓政府高層都得出面喬產能，可見台積電是完全處於賣方市場。

這波外資賣出籌碼由內資接走，不只散戶大軍在回檔過程持續加碼，包括投信、政府資金也往下承接，只要籌碼有人願意接手，股價就沒有大跌的空間。強勢股修正姿態高的月線就反攻，最差到季線也大多會有反彈，估價台積電、聯電(2303-TW)與聯發科(2454-TW)屬於前者。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，聯發科這波連月線都沒破，封關前就有機會挑戰前高。時序進入2月，行情只要一回穩，資金就會回流卡位元月業績股。而元月能夠繳出好成績，晶圓代工是必然的，IC設計要看誰搶得到產能，誰才是王者。

國內IP設計規模最大，且能夠獲得台積電產能奧援的就是聯發科，估計第一季營收將比上一季再成長，全年EPS上看42~44元。目前股價905元，如果漲到1000元，本益比仍低於25倍。比起台積電預估今年EPS達23~24元，以某外資目標價也是千元計算，本益比其實已經超過40倍，所以這一波資金再回來，聯發科應會漲得比台積電快。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，當資金行情轉為業績行情，本益比的考量就要擺得更前面。

上一季大漲的LCD與DRAM，大盤拉回整理已經超過一個月，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)與南亞科(2408-TW)等前波強勢股修正最低回到季線。前期提醒讀者，雙D也該是時候反彈了，因為元月以來面板及DRAM報價持續上漲，但股價反向下跌與基本面背離，而本周友達即將法說，估計上季EPS上看0.8~0.9元。

另一方面，玻璃大廠美國康寧與日本NEG，生產線相繼出現問題，加上車用晶片插隊，導致8吋產能更缺，排擠驅動IC、電源管理IC，估計面板上半年都可處於漲勢之中。友達及群創2021年EPS具有挑戰3元的實力，本益比不到5倍。相較於中國面板大廠天馬及京東方的本益比21、22倍；日本大廠夏普的24倍與韓國LG的16倍，友達與群創實在委屈。

此外，友達與群創目前本淨比分別僅0.7倍、0.5倍左右，也比中日韓三國面板大廠還低。台股即將進入農曆年長假時，這種低本益比、低本淨比的特質更顯珍貴，成為法人回補的首要對象。

DRAM現貨價元月持續上漲，南亞科與十銓(4967)受惠程度高，相對國際大廠美光及海力士股價創下20年新高之後，才拉回月線修正，南亞科年連兩年多前的高點都還沒就跌回季線，顯示反應過度。因為華邦電(2344-TW)及旺宏(2337-TW)都沒有這麼大的修正，DRAM價格持續上漲，南亞科受惠程度最高。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，現在連最被市場唱衰的NOR Flash，價格也有止跌回穩的跡象，記憶體漲價對組廠威剛(3260-TW)以及十詮最為有利，估計今年EPS分別上看8元及6~7元，本益比也是低於10倍，下檔空間有限。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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