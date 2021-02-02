蔡明彰觀點：雙D封關前走強 預告春節後主流

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，歷來台股重大修正，80％受國際因素影響，台股1月留有1,100點上影線，且月線KD值從90％高檔死亡交叉，外資賣超1,100億元，但融資大增108億元，顯示技術面過熱、籌碼面凌亂，為2月行情投下變數。

觀察台股大盤線型，與那斯達克、費城半導體指數相同，表示2月行情若有波折，應從震央來自美國科技股跟半導體。

當前美股最大風險是散戶狂熱，以前散戶佔美股交易比重僅10％，去年疫情以來激增至30％，螞蟻搬象形成一股龐大力量。

近來散戶軋空對沖基金GameStop、AMC妖股，10倍速狂漲，形成骨牌效應，對沖基金一個月損失200億美元，彌補平倉虧損，在美股及亞股的台灣、南韓提款，以致形成GameStop走勢與美股、台股反向關聯。

由於GameStop放空比例仍高達120％，較高峰140％下降不多，且放空的利率上升，表示多空決戰尚未落幕，第三週的星期五是期權結算，2月19日將分出多空勝負，但股市有可能提前反映，但台股2月17日才農曆開紅盤，春節長假之間，美股恐有進一步跌勢。

萬寶投顧蔡明彰強調，平心而論，GameStop等少數妖股不至於構成美股系統性風險，但散戶瘋狂，就會使美股泡沫，這次GameStop多空決戰在期權交易，這是散戶高槓桿投入美股現象，非常像2000年網路泡沫前夕，當時散戶大舉擴張信用，週轉率很高，全面追逐網路股，最終崩盤，血本無歸。

如果未來美股泡沫，第一張倒下的骨牌一定是GameStop妖股，其次市場最擁擠的交易股票是第二張骨牌，這次應是電動車，FAANG尖牙股的臉書、蘋果、谷歌，本益比30倍，網飛Netflix、亞馬遜80～90倍，但電動車的特斯拉1,500倍。

仔細分析特斯拉近四季財報，上季電動車的營收93億美元，雖年增46％，但最重要的上季毛利率24.1％，卻是近四季最低，表示特斯拉電動車降價，使營收成長，但毛利率下降。

搶攻市場佔有率無可厚非，但特斯拉獲利並非賣車，而是靠碳權的業外收益，說明電動車本業其實不賺錢，如果特斯拉股價泡沫，台股不少電動車概念股更危險。

特斯拉上季營收來自電動車的比重86％，但台廠電動車供應鏈來自電動車比重最高的貿聯-KY(3665-TW)不過是25％，但這波做夢行情，被點名的電動車概念股大漲逾一倍，但來自電動車的營收佔比僅個位數，甚至只是規劃中。

萬寶投顧蔡明彰強調，「蓋在沙灘上的房屋禁不起海浪的考驗」。

為何德、日、美請求台灣供應車用晶片，台積電(2330-TW)股價卻是一路下跌，根據2020年第三季台積電五大產品線營收佔比，智慧型手機46％、高效能運算37％、物聯網9％、消費電子3％、車用電子2％。

車用晶片營收佔比最低，量小、低毛利，本來就會被排在最後順位生產，但如今車用晶片短缺，衝擊上述大國的汽車產業，於是施壓台灣晶圓代工，台積電調度產能，優先生產車用晶片，對台積電營收毛利率是利空，不是利多。

以去年台積電營收1.3兆元估算，車用晶片的營收也有260億元，一旦台積電挪出5～10％的產能支援車用晶片，將排擠營收毛利率較佳的智慧型手機、高效能運算，目前已傳出AMD考慮將GPU交由三星代工生產。

台積電要犧牲商業利益到何種地步？2月5日美國官員與台灣官員及台積電開會討論車用晶片，可提供答案，若美國要求太多，台積電股價恐還有低點。

週一台積電只是跌深反彈，上週新增股東大增10萬人，總數80萬人，股東人數超越鴻海(2317-TW)成台股第二名，這些搶進台積電的散戶應該不清楚，增產車用晶片，對台積電是利空，而且少有散戶抄底可以成功的案例，即使護國神山也不會例外。

萬寶投顧蔡明彰強調，車用晶片排擠中小IC設計，不像聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)充分獲得晶圓代工的產能，中小IC設計成下個犧牲者，第一季營收將低於預期，不少是主力這波積極炒作標的，農曆封關前，丙種結帳賣壓出現，不要抱這種股票過年。

封關前，市場心態轉趨保守，為先求穩，再求好，低本益比、高殖利率個股，為抱股過年重心，面板友達(2409-TW)本週召開法說，估上季獲利百億元，單季EPS挑戰1元，放眼上市櫃公司具備如此條件，但股價15元，唯有友達。

又全球最大面板廠大陸的京東方，遭美國國際貿易委員會ITC 337調查，恐影響京東方供應蘋果iPhone OLED面板及南韓LG與京東方合作可捲螢幕手機。

萬寶投顧蔡明彰強調，別人的失敗就是我們的成功，群創(3481-TW)、友達為全球第三、第四大面板供應商，在當前面板漲價下，將成最大受惠者。

另外，DRAM族群受惠產品漲價及車用晶片排擠產能，使第二季報價再看漲，週一南亞科(2408-TW)漲幅比友達更大，DRAM漲價最大是利基型記憶體，1月已大漲逾3成，華邦電(2344-TW)、晶豪科(3006-TW)兩家公司營運最受惠，可持續追蹤封關前走勢。

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