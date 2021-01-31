二月潛力股 超前部署掌握先機？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果最新一季財報成績亮眼，營收首度跨過千億門檻，達1,114億美元，年增21％，毛利率也從38.4％提升到39.8％；特斯拉財報也是營收高於預期，連續第六季獲利，但盈餘低於市場預期，交車輛則年平均成長依然維持至少50％。雖然蘋果和特斯拉帶來好消息卻無法逆阻股價下挫，週三(1/27)美國四大指數全部收黑，連帶拖累全球股市一片慘綠，台股也摜破月線。

對於股市的重跌，市場眾說紛紜，有人認為第二波新冠肺炎感染潮風險升高，也有人認為和美國聯準會(Fed)發表就業和經濟成長趨緩的言談有關，更有人提出市場上看多頭的人太多了。事實上，美國股市從去年三月以來漲了11,712點，台股則從去年11月以來上漲3,600多點，股市漲多就一定要拉回休息整理，這是不變的。

萬寶投顧陳子榕指出，股市多頭是否就此停住？沒有人可以百分之百肯定，但從美國聯準會宣布持續低利率來看，美國政府努力想刺激經濟起飛的意圖很強烈。而台股方面主要是面臨年節封關，在疫情不確定因素干擾下，趁勢拉回，只要國際股市穩住，台股在基本面優勢下，依然高點可期。

台積電(2330-TW)週四(1/28)力守600元關卡，對於美、德、日求援晶片已經做出回應，要重新調配產能供給，加速生產相關車用產品，力挺全球車市。這對於全球汽車市況無異是一大利多。

如果連政府都出手求援，顯見全球車市需求和競爭已經進入戰國時代，在Apple Car 還沒正式推出前，大家都要趕緊攻城掠地，搶得先機。特斯拉尤其手腳快，旗下Model Y、Model 3、Model S在近期紛紛調降售價，這招也確實有用，Model Y在一口氣降15萬人民幣後，短短十小時內立刻暴增10萬輛訂單，最新還傳出特斯拉要發表一款搭載新電池，只需25,000美元的全新入門款。全球車市風起雲湧，商機無限，相關包括電池、汽車構件、自駕系統、大數據分析等相關汽車應用都值得留意。

萬寶投顧陳子榕指出，相關個股之前為大家介紹很多，其中，高技(5439-TW)連續兩天帶量紅K棒上攻並收在最高點，股價已經從12/31推薦時的52.5元漲到週五創新高60元，上漲7.5元，漲幅14％，好股票唯有超前部署，獲利、勝率才會提高。台股還有五個交易日即將封關，如果想抱股過年，那麼在當前選股上，一定要超前部署，挑選產業前景明朗，業績有撐的優質股，才能在詭譎多變的盤勢中持續成為贏家。

貿聯-KY(3665-TW)車市回升力道超乎預期，今年第一季受惠美系電動車拉貨帶動，法人預估第一季每股稅後純益可望挑戰4元；最大客戶特斯拉Model Y、Cybertruck等新車款陸續量產，近年新開發的電動車客戶也將從今年開始量產，預估2021年、2022年電動車業務營收占比達到13％與17％，營收年增率上看57％與43％。

和大(1536-TW)供應特斯拉全車系減速齒輪零組件，特斯拉第一季拉貨力道持續強勁，法人估隨著Model 3及Model Y平價化策略發酵，搭配各廠生產線優化，出貨量估達80萬輛以上，年成長40％，和大營收可望進補；目前嘉義一、二廠產能全開，訂單能見度至少半年以上，三廠預計第一季底完工，最快第四季初開始量產；12月營收5.59億元，年增30.48％，創同期新高。

技嘉(2376-TW)剛發布的AMD最新一代Radeon RX 6900 XT系列顯示卡，首波推出兩款新品，單價超過3.6萬元，上架數小時立刻售罄補貨；持續缺貨的輝達新一代GeForce RTX 3070／3080／3090系列顯卡，及上架不到兩週的RTX 3060 Ti，目前同樣一上架就完售；板卡部分，首波聚焦電競推出的Z590 AORUS全系列產品線，可望近期上架開賣。技嘉去年主板及顯卡出貨總量，各約達1,310萬以上、近450萬片，價量齊揚目標達陣，今年度訂下雙位數成長目標。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險