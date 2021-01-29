疫情升高 有基本面個股長線保護短線?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，在疫情指揮中心加大匡列後，本土疫情雖然暫時趨緩，但關鍵觀察期還在持續，台股在這樣的氛圍中，上攻力道暫時薄弱，持續整理，所幸聯發科(2454-TW)法說讓人振奮，今年可望賺三個股本，讓台股多頭增添了強勁的支撐。

疫情發生之後的半導體真的奇貨可居，北美半導體設備廠去年12月份的出貨金額竟然高達26.81億美元，不但創下同期新高，更比前年疫情剛發生時成長了7.6％；2020全年出貨金額則高達297.83億美元，成長了22.6％， SEMI(國際半導體產業協會)更預估，2021全球半導體廠資本支出還會繼續創新高。從這些數據可以看出來，疫情所帶動的數位轉型確實推升科技業強烈需求和發展，身為科技發展火車頭的半導體重要性更是不言可喻。

尤其最近德國、日本、美國紛紛主動向台灣求援，希望台積電(2330-TW)增加車用晶片供給，車市的大復甦超乎想像。在此同時，中國大陸也宣布將在2022年取消乘用車外資股比限制，等於宣布全面性開放外資進入大陸的車用市場，政策開放後勢必帶動投資併購和轉型，汽車市場競爭必然更加激烈，相關零組件的需求也將大幅增加。

而且，依據《巴黎氣候協定》，全世界已經有多個國家制定在未來五到十年內全數禁止燃油車，全球對新能源車的需求和研發正在激烈翻騰，面對快速變化的市場，中國大陸無異於想透過政策面加快汽車產業轉型，提升整體市場競爭力，盡快搶占未來市場。

萬寶投顧陳子榕指出，目前大陸仍是全球最大汽車市場，去年汽車銷售量估達2,500萬輛，大陸最近還規劃推出新一輪的新能源車下鄉、汰舊換新等政策，除了一步步刺激汽車銷售之外，也希望達到新能源車年銷量130萬輛的目標。

全球汽車產業的競速愈來越快，相關供應鏈族群業績也是強強滾，盤面上也可以看到最近汽車族群火花四射，像是同致(3552-TW)、貿聯-KY(3665-TW)、車王電(1533-TW)股價都沿均線持續上攻，而12/31為大家推薦的高技(5439-TW)，股價在推薦之後從52.5元漲到59.3元，創歷史新高，漲幅13％；1/15推薦的致茂(2360-TW)股價也是從190.5元一路漲到最高230元，上漲39.5元，漲幅21％。

萬寶投顧陳子榕指出，隨著過年封關腳步接近，挑選產業前景熱絡，業績獲利能力好的個股，特別擁有長線保護短線的優勢，也是整理盤勢中讓人比較安心的好股票。

致伸(4915-TW)特斯拉供應鏈，供貨特斯拉Model 3/Y的ADAS鏡頭模組，及Model S/X無線充電板，估對今年獲利貢獻3％，隨車市擴展營運看俏；聲學產業復甦，致伸的聲學產品比重可望倍數成長；法人估今年業績將逐季成長，全年重回700億元大關，去年EPS估4.3元，今年估達5.1元，給予買進評等，目標價70元。

頎邦(6147-TW)頎邦測試稼動率持續滿載，薄膜覆晶(COF)、玻璃覆晶(COG)封裝達近九成，本季可望再調漲測試、COF、COG封裝價格5～10％；看好5G滲透率提升、委外封測訂單增加、封裝技術轉向凸塊(Bumping)等利多，今年營收可望成長12％，射頻(RF)成長動能最強估成長30％，今年射頻營收貢獻達9.5％，明年估達13％；外資估今、明年EPS上升6～8％，給予「優於大盤」評等，目標價最高87元。

大銀微系統(4576-TW)受惠半導體產業暢旺，大客戶美商應材要求提前備貨，訂單能見度已達半年，半導體營收可望從去年30％提升至35％；法人估今年營收看增30％以上；自動化需求復甦以及工具機貢獻提高，帶動元件類營收增長，由於元件類周轉較快，可望提升整體營收表現。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險