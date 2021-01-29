回到月線的台積電VS聯電 是買點還是賣點？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，屋漏偏逢連夜雨，台股從16238歷史高點回跌4天之後，美股也出現大跌走勢，衝擊台股今天再下挫285點至月線附近，從高點到今天的低點15367已跌了近900點，依照過去經驗，大盤短線跌千點會有反彈，再往下15000點是整數關卡，通常也不會一次跌破。

估計快則明天、慢則下周，封關前台股應該會反彈。

這波國際股市回檔，充其量是漲多拉回，亞股先跌，美股則是落後補跌。Fed會後警告，疫情衝擊恐怕延遲經濟復甦，這未必是利空，因為Fed才不至於因於因物價上漲而升息，繼續維持低利率對股市就是利多。

拜登擴大紓困方案卡關在參議院，也可能因為Fed的預警及美股重挫而獲得解套，誰知道這是不是拜登跟Fed合演的苦肉戲呢。只要全球維持低利率、政府印鈔票撒錢，資金泛濫無處可去，最後還是會回到股市。

尤其台股在政策打房機及低利率之下，錢不會放在平房地產，更不會放在銀行。台股這波跌下來，有些股票對中長線資金已具有吸引力。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，最近很多人套在台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)，我只能說「股票對、但是在利多齊發時追高買點不對」。外資去年下半年回補台積電近30萬張，是台積電飆漲的最大贏家，而外資也充份發揮了「賣在利多實現的時候」這句話。

從1月14號台積電法說會前，外資就開始賣出第一波，直到英特爾法說會之後再賣第二波，目前持股已經降到接近半年前的水位，估計外資賣壓會減輕。今天台積電跌到月線，雖然還是收跌，但是收了一根小紅K棒站回600以上，有守月線的味道。台積電從679元到今天低點598元，每股已跌掉81元，等於吐回今年一半漲幅，理論上也該反彈。

早前我就分析台積電在散戶融資暴增之下，籌碼混亂恐怕回測月線，不排除跌破600元，只是沒想到這麼快就到來。不過多頭行情本來就是緩漲急跌，綜合上面的研判，台積電短線有機會止穩反彈，畢竟台積電不是跌在基本面，是跌在籌碼與技術面。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，聯電也可望隨著台積電止穩而反彈。去年第四季EPS因匯損不如預期，但是股價反映未來，未來業績掌握度好不好，看資本支出大增五成成，就盡在不言中了。

下週進入2月，包括DRAM、LCD、被動元件等漲族群也該反彈了，因為資金開始卡位元月營收好的股票。元月電子淡季能夠不淡的，除了晶圓代工，就是漲價族群。只有產品供不應求才會漲價。

DRAM現貨價一直在漲，美光更估計DRAM緊缺會持續多年，南亞科(2408-TW)已經跌到季線，通常強勢股回檔月季線，至少會有反彈。例如貨櫃輪萬海(2615-TW）與長榮(2603-TW)，這波漲多回跌到季線，今天大盤重挫也沒再跟跌，收盤逆勢翻紅。

此外，面板第一季供應吃緊持續漲價，友達(2409-TW)與群創(2381-TW)壓回季線，外資雙雙回補，其中友達今天也已領先翻紅。

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