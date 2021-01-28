繼加科思公司成功於香港掛牌 博晟生醫接棒掛牌

【撰文／莊正賢】

重量級生技集團－晟德集團在台灣投資市場上枝葉繁茂，其中達亞、長聖也於2020年12月掛牌，加科思公司也成功於香港掛牌，晟德集團旗下高端骨科醫材廠博晟生醫(6733)接棒緊跟在後。

博晟生醫聚焦於需臨床驗證且受專利保護的高階骨科再生醫材，旗下擁有專注軟骨的「兩相軟骨修復植技術(BiCRI)」與硬骨的「骨生長因子(OIF)」兩大再生技術平台，公司短短不到五年時間便成功掛牌，也是全台唯一以開發三類骨材為核心的公司，致力成為全方位的骨骼與關節健康醫療照護專家，將於1/28掛牌上櫃。

集團旗下潛力股 博晟生醫鎖定三類骨材市場

博晟生醫成立於2016年，資本額9.2億，董事長為陳德禮，老化是每個人終老都會遇到的問題，骨科相比抗生素單價相對高很多，首次創業便鎖定成為以開發「生物性骨材」為核心的創新高階醫療器材公司，公司本質雖然年輕卻十分有實力，鎖定研發門檻最高、利潤也最高的第三級複合性再生骨科醫材，其產品結合藥品或細胞和創新生物骨材，可加快骨骼或軟骨修復速度，主力產品骨材研發進度都超過 10 年以上的研發時間，博晟營運以平台為大方向，透過平台可擴不同的產品，公司產品主要分為兩大平台，「兩相軟骨修復植技術(BiCRI)」與「骨生長因子(OIF)」再生技術平台。