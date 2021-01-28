疫情拉警報 生技蠢蠢欲動

【撰文／王榮旭】

近期台股拉回，主因是指數近一個月內大漲了將近2000點，漲多需要整理；而且這一波的漲勢由台積電(2330)大漲帶動，但外資在1/14的台積電法說會後反向調節，散戶卻聞利多追進，元月以來台積電融資大增5成，造成台積電籌碼趨於紊亂。英特爾原本就有訂單下給台積電，但主要是比較低階的晶片，和市場預期將把高階晶片訂單釋出有所出入。不過我認為台積電目前產能滿載，多的是客戶排隊等下單，即使英特爾訂單不如預期也無傷大雅，台積電的拉回充其量是漲多後的整理，基本面並沒有實質改變。

高端整理姿態高

台股拉回還有一個原因在於國內國外的疫情升溫，除了本就嚴重的歐美，近期亞洲的日本和中國大陸也出現一些防疫破口，尤其中國是僅次於美國的全球第二大市場，市場擔憂去年封城的情況會再現。資金也就逐漸往生技防疫股流入，防疫股拉回一約半年，跌深至少也會有反彈，今年比較能受惠疫情的除了口罩和檢測外，主要就數疫苗了。英國AstraZeneca的疫苗生產出問題，本要供應歐盟的疫苗短少了6成，第二季恐怕也無法達標，而默克藥廠宣布停止研發兩款新冠疫苗，也減少了疫苗的潛在供給。另外南非的變種病毒除了傳播性更強，也會一定程度影響疫苗的有效性，使全球抗疫備感壓力。國內的疫苗廠中，進度最快的是高端(6547)，目前已進入二期臨床試驗，預計能在3個月內完成。高端還得到了政府疫苗臨床開發4.7億補助合約，若進展順利，今年有機會獲得政府緊急許可及採購。