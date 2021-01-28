快訊

黃芳彥與扁家交情曝！捲扁案逃美有「紅粉知己」曾想光明正大返台

獨／無法取代過去傷口 何妤玟戀上舊愛大隸真實內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車用電子元件雙飆客

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股萬六始終無法站穩，但也沒有出現像樣的回檔，所以個股依舊輪著漲，在這種時局裡，選股方向就要往低基期的類股去選，倘若指數出現大幅度的回檔修正，低基期的個股也相對抗跌。而台股現階段由於指數已處於歷史高檔，加上外資從上個月開始便不斷的佈空單，累計到1/26淨空單已有27504口，台股高點要居高思危，那還有什麼低基期的股票可以布局呢？

去年最慘的公司就是汽車零組件了，因為疫情的緣故，車用市場上半年景氣非常的差，但隨下半年疫情控制住，車市也隨著谷底回春，下半年各家車用零組件股業績紛紛大爆發，加上特斯拉、NIO創高讓投資人充滿信心，也有越來越多車廠投入電動車開發，就連消費性電子大廠-蘋果電腦，也宣布將在兩年內開發自家電動車。蘋果的加入點燃車用的最後一根稻草，上周的CES展，所有電子產品都聚焦在車用電子及電動車上，由此可知車用電子今年的趨勢如何。

興勤深耕電動車多年

去年被動元件中出了兩匹黑馬，其中興勤(2428)獲利遠超禾伸堂，順利成為被動元件前三強，就是因為興勤深耕車用保護元件多年，興勤去年累計前三季EPS 7.47元，全年有機會賺一個股本；禾伸堂全年EPS 67.1元，其實也不差，只不過興勤的業績太好了，加上興勤為了因應訂單需求，明年擴增高雄楠梓三廠，在投產前興勤將透過去瓶頸、添購設備的方式在兩岸擴產。公司預估，興勤旗下貼片型NTC產品將擴產一倍，月產能可望從目前的2億顆提升至4億顆，明年中以後可達成產能目標；而貼片型壓敏電阻也同步擴產，月產能可望從7,000～8,000萬顆提升至1億顆，合計所有的貼片型產品約佔興勤營收15％。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1422期】

延伸閱讀

鴻海集團帶頭衝！3個數字決定電動車概念股的未來

聯電超車台積電？謝金河：台股不再是一人的武林

交通股當紅 電動車及航運股逆勢抗跌

美股慘跌 法人：台股先看月線支撐

相關新聞

繼加科思公司成功於香港掛牌 博晟生醫接棒掛牌

重量級生技集團－晟德集團在台灣投資市場上枝葉繁茂，其中達亞、長聖也於2020年12月掛牌，加科思公司也成功於香港掛牌，晟德集團旗下高端骨科醫材廠博晟生醫(6733)接棒緊跟在後........

凱勝綠能再傳捷報 新營客運採購7台電動大巴

新營客運訂購凱勝綠能7台K9DA電動大巴，推動台南無碳交通邁向新里程碑.....

疫情拉警報 生技蠢蠢欲動

近期台股拉回，主因是指數近一個月內大漲了將近2000點，漲多需要整理；而且這一波的漲勢由台積電(2330)大漲帶動，但外資在1/14的台積電法說會後反向調節

車用電子元件雙飆客

台股萬六始終無法站穩，但也沒有出現像樣的回檔，所以個股依舊輪著漲，在這種時局裡，選股方向就要往低基期的類股去選

萬六附近 哪類股可抱股過年？

短線漲多，加上英特爾訂單利空，導致台積電股價近日走跌，連帶使得台股指數在萬六附近震盪徘徊。台股自從11月飆漲以來主要幾乎是靠著台積電節節攀升.....

封測價調漲 誰具潛力？

台股自去年開始相當熱絡，有人的地方迷因自然不會少，去年有合一行事曆，後來有航運行事曆，今年又出現台積電行事曆，相當有趣的是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。