【撰文／黃清照】

台股萬六始終無法站穩，但也沒有出現像樣的回檔，所以個股依舊輪著漲，在這種時局裡，選股方向就要往低基期的類股去選，倘若指數出現大幅度的回檔修正，低基期的個股也相對抗跌。而台股現階段由於指數已處於歷史高檔，加上外資從上個月開始便不斷的佈空單，累計到1/26淨空單已有27504口，台股高點要居高思危，那還有什麼低基期的股票可以布局呢？

去年最慘的公司就是汽車零組件了，因為疫情的緣故，車用市場上半年景氣非常的差，但隨下半年疫情控制住，車市也隨著谷底回春，下半年各家車用零組件股業績紛紛大爆發，加上特斯拉、NIO創高讓投資人充滿信心，也有越來越多車廠投入電動車開發，就連消費性電子大廠-蘋果電腦，也宣布將在兩年內開發自家電動車。蘋果的加入點燃車用的最後一根稻草，上周的CES展，所有電子產品都聚焦在車用電子及電動車上，由此可知車用電子今年的趨勢如何。

興勤深耕電動車多年

去年被動元件中出了兩匹黑馬，其中興勤(2428)獲利遠超禾伸堂，順利成為被動元件前三強，就是因為興勤深耕車用保護元件多年，興勤去年累計前三季EPS 7.47元，全年有機會賺一個股本；禾伸堂全年EPS 67.1元，其實也不差，只不過興勤的業績太好了，加上興勤為了因應訂單需求，明年擴增高雄楠梓三廠，在投產前興勤將透過去瓶頸、添購設備的方式在兩岸擴產。公司預估，興勤旗下貼片型NTC產品將擴產一倍，月產能可望從目前的2億顆提升至4億顆，明年中以後可達成產能目標；而貼片型壓敏電阻也同步擴產，月產能可望從7,000～8,000萬顆提升至1億顆，合計所有的貼片型產品約佔興勤營收15％。