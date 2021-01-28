萬六附近 哪類股可抱股過年？

【撰文／陳子榕】

短線漲多，加上英特爾訂單利空，導致台積電股價近日走跌，連帶使得台股指數在萬六附近震盪徘徊。台股自從11月飆漲以來主要幾乎是靠著台積電節節攀升，台積電的股價也成為街頭巷弄熱議的話題，買台積電也幾乎快成為全民運動。

但最近外資頻頻倒貨台積電，至週一(1/25)為止外資連續四個交易日賣超台積電112,037張，短線上我早就提醒大家台積電有漲多疑慮，但中長線來看，台積電依然具備優勢，除了技術遠遠領先同業，HPC、電動車、5G、宅經濟…等等的強烈需求，非常穩固支撐了台積電未來幾年的訂單成長，這一點從台積電大幅增加資本支出也可以看出來。至於英特爾訂單部分，新的CEO才上任總不方便立刻宣布全部委外，否則可能會讓英特爾的股價應聲重挫。

事實上市場是相當樂觀看待，外資圈半導體產業專家就認為，英特爾CPU委外代工的長線策略不會大轉彎，因此現在就將台積電獲利了結實在言之過早。預料台積電來自英特爾的營收貢獻將從2020年的24億美元（營收占比5％），穩步成長至2025年的76億美元（營收占比10％）。

無論如何台積電短線上的修正是必要也是健康的，隨之而來要關注的是27日蘋果和特斯拉即將發布的財報及預測，這兩者對台積電是非常具指標性的觀察，目前預估蘋果財報會優於表現，這對於穩定台積電後續股價可望有一定作用。

整體而言，雖然台積電股價修正，但其他股票反而趁機逐漸浮出檯面，週一(1/25)台股指數上下震盪242點，但上市櫃合計上漲家數1174家，遠遠大過下跌家數739家。而隨著疫情升溫，除了關注防禦性股票之外，與智慧手錶相關的電子族群也值得留意。