快訊

黃芳彥與扁家交情曝！捲扁案逃美有「紅粉知己」曾想光明正大返台

獨／無法取代過去傷口 何妤玟戀上舊愛大隸真實內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

封測價調漲 誰具潛力？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台股自去年開始相當熱絡，有人的地方迷因自然不會少，去年有合一行事曆，後來有航運行事曆，今年又出現台積電行事曆，相當有趣的是，只要行事曆一出來，往往就是股價高點，去年飆股合一、長榮、萬海及陽明都V型反轉向下，如今台股護國神山台積電，套在高點的人，有辦法解套嗎？

一直以來台積電不是那種會漲停的股票，而是漲不停的公司，因為其公司獲利穩健，營運也不斷成長，加上技術本位緣故，能與之抗衡的市場上競爭者並不多，頂多就三星跟intel，所以有人說台積電最近下跌是因為並沒有接到intel的單，我覺得不然，關鍵在於半導體三巨頭之間的關係角逐，但不管誰勝誰敗，唯一能確定的就是半導體產業即將大復甦。我們從各個角度可以看出端倪，首先台股七千金，有四家事IC設計股，且矽力股價也即將超越大立光，哪一黨本益比在上調，趨勢就是在哪裡；再者，停滯兩年的上游矽晶圓指標股環球晶創下新高，另外下游封測指標日月光帶頭漲價，且漲價後還供不應求，半導體設備股也都是近期飆股常客。

欣銓去年業績旺 今年更有想像空間

半導體測試廠欣銓(3264)去年12月營收創下歷史新高，全年營收96.75議員，同樣改寫歷史新高，欣銓受惠於5G基地台建設需求，帶動網通、射頻、記憶體等測試訂單持續增加，加上國際IDM廠2020年第四季大幅釋出車用晶片測試代工訂單，由於新冠肺炎疫情全球蔓延，在家工作等遠距商機持續升溫，加上各國5G基礎建設需求持續轉強，欣銓今年營運維持樂觀展望。欣銓今年第一季總部鼎興廠二期進入量產，受惠於國際IDM廠及IC設計公司擴大釋出晶圓測試及成品測試訂單，法人看好第一季營運淡季轉旺，營收規模可望與上季持平或小幅成長。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1422期】

延伸閱讀

聯電超車台積電？謝金河：台股不再是一人的武林

車用晶片大缺貨 台積電挺車廠擬調配產能供給

台積電600元開盤、下跌15元 市值大減3,889億

台積電盤中一度跌破600元 進入月線保衛戰

相關新聞

繼加科思公司成功於香港掛牌 博晟生醫接棒掛牌

重量級生技集團－晟德集團在台灣投資市場上枝葉繁茂，其中達亞、長聖也於2020年12月掛牌，加科思公司也成功於香港掛牌，晟德集團旗下高端骨科醫材廠博晟生醫(6733)接棒緊跟在後........

凱勝綠能再傳捷報 新營客運採購7台電動大巴

新營客運訂購凱勝綠能7台K9DA電動大巴，推動台南無碳交通邁向新里程碑.....

疫情拉警報 生技蠢蠢欲動

近期台股拉回，主因是指數近一個月內大漲了將近2000點，漲多需要整理；而且這一波的漲勢由台積電(2330)大漲帶動，但外資在1/14的台積電法說會後反向調節

車用電子元件雙飆客

台股萬六始終無法站穩，但也沒有出現像樣的回檔，所以個股依舊輪著漲，在這種時局裡，選股方向就要往低基期的類股去選

萬六附近 哪類股可抱股過年？

短線漲多，加上英特爾訂單利空，導致台積電股價近日走跌，連帶使得台股指數在萬六附近震盪徘徊。台股自從11月飆漲以來主要幾乎是靠著台積電節節攀升.....

封測價調漲 誰具潛力？

台股自去年開始相當熱絡，有人的地方迷因自然不會少，去年有合一行事曆，後來有航運行事曆，今年又出現台積電行事曆，相當有趣的是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。