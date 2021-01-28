封測價調漲 誰具潛力？

【撰文／莊正賢】

台股自去年開始相當熱絡，有人的地方迷因自然不會少，去年有合一行事曆，後來有航運行事曆，今年又出現台積電行事曆，相當有趣的是，只要行事曆一出來，往往就是股價高點，去年飆股合一、長榮、萬海及陽明都V型反轉向下，如今台股護國神山台積電，套在高點的人，有辦法解套嗎？

一直以來台積電不是那種會漲停的股票，而是漲不停的公司，因為其公司獲利穩健，營運也不斷成長，加上技術本位緣故，能與之抗衡的市場上競爭者並不多，頂多就三星跟intel，所以有人說台積電最近下跌是因為並沒有接到intel的單，我覺得不然，關鍵在於半導體三巨頭之間的關係角逐，但不管誰勝誰敗，唯一能確定的就是半導體產業即將大復甦。我們從各個角度可以看出端倪，首先台股七千金，有四家事IC設計股，且矽力股價也即將超越大立光，哪一黨本益比在上調，趨勢就是在哪裡；再者，停滯兩年的上游矽晶圓指標股環球晶創下新高，另外下游封測指標日月光帶頭漲價，且漲價後還供不應求，半導體設備股也都是近期飆股常客。

欣銓去年業績旺 今年更有想像空間

半導體測試廠欣銓(3264)去年12月營收創下歷史新高，全年營收96.75議員，同樣改寫歷史新高，欣銓受惠於5G基地台建設需求，帶動網通、射頻、記憶體等測試訂單持續增加，加上國際IDM廠2020年第四季大幅釋出車用晶片測試代工訂單，由於新冠肺炎疫情全球蔓延，在家工作等遠距商機持續升溫，加上各國5G基礎建設需求持續轉強，欣銓今年營運維持樂觀展望。欣銓今年第一季總部鼎興廠二期進入量產，受惠於國際IDM廠及IC設計公司擴大釋出晶圓測試及成品測試訂單，法人看好第一季營運淡季轉旺，營收規模可望與上季持平或小幅成長。