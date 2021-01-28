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遠距上班成新常態 疫苗問世無法改變的趨勢

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

隨著2020年的離去，同時新冠肺炎疫苗的誕生，好似新冠肺炎對於人類生活帶來的負面影響即將離我們遠去。但事實缺並非如此，截至今日，台灣並還沒有開始全面施打新冠肺炎疫苗，即便是在歐美地區，施打疫苗的進度也是相當緩慢，像是在美國，民眾已經開始施打疫苗，但是需要等待今年八月底或九月初，才能讓超過三分之二的美國民眾皆受到新冠肺炎疫苗的施打，並且公衛專家表示，接踵疫苗後，仍需要等待三個月的時間，才能夠回到過往的正常生活，換句話說，即便疫苗問世以後，接受疫苗施打的民眾，仍需要等到今年年底或是明年年初，方能回到2019年以前的生活。況且這是疫苗最豐富的美國的情形，遑論其他南美洲、東南亞等地區的狀況，肺炎帶來的影響勢必將繼續影響這些地區民眾的生活。

遠距上班、教學，及會議仍會持續

基於上述，我們認為新冠肺炎帶來的影響，除了在2020年影響民眾的生活與工作習慣外，仍舊會延續至2021年，持續在工作與生活等方方面面上影響我們的工作與生活習慣。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1422期】

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