台股如預期回測月線 哪些股攻守兼備？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，短線漲多，加上英特爾訂單利空，導致台積電(2330-TW)股價近日走跌，連帶使得台股指數在萬六附近震盪徘徊。台股自從11月飆漲以來，主要幾乎是靠著台積電節節攀升，台積電的股價也成為街頭巷弄熱議的話題，買台積電也幾乎快成為全民運動。

但最近外資頻頻倒貨台積電，至週一(1/25)為止，外資連續四個交易日賣超台積電

112,037張。短線上，我早就提醒大家台積電有漲多疑慮，但中長線來看，台積電依然具備優勢，除了技術遠遠領先同業，HPC、電動車、5G、宅經濟等等的強烈需求，非常穩固支撐了台積電未來幾年的訂單成長，這一點從台積電大幅增加資本支出也可以看出來。至於英特爾訂單部分，新的CEO才上任總不方便立刻宣布全部委外，否則可能會讓英特爾的股價應聲重挫。

事實上，市場是相當樂觀看待，外資圈半導體產業專家就認為，英特爾CPU委外代工的長線策略不會大轉彎，因此現在就將台積電獲利了結實在言之過早。預料台積電來自英特爾的營收貢獻將從2020年的24億美元(營收占比5％)，穩步成長至2025年的76億美元(營收占比10％)。

萬寶投顧陳子榕指出，無論如何台積電短線上的修正是必要也是健康的，隨之而來要關注的是27日蘋果和特斯拉即將發布的財報及預測，這兩者對台積電是非常具指標性的觀察，目前預估蘋果財報會優於表現，這對於穩定台積電後續股價可望有一定作用。

整體而言，雖然台積電股價修正，但其他股票反而趁機逐漸浮出檯面，週一(1/25)台股指數上下震盪242點，但上市櫃合計上漲家數1,174家，遠遠大過下跌家數739家。而隨著疫情升溫，除了關注防禦性股票之外，與智慧手錶相關的電子族群也值得留意。

去年蘋果首先推出萬元有找的Apple Watch SE，最近則有萬寶龍推出近3萬元的頂級智慧手表，以及小米的平價智慧手表，這些智慧手表可即時提供個人健康資訊，甚至連精神狀態、睡眠、壓力都可以偵測，對於越來越重視健康的現代人來說，真是一大福音。

2020年全球穿戴裝置銷售量估達3.96億台，智慧手表占比23.1％，年成長估達32％，相關載板族群需求跟著吃緊看俏。事實上，電子族群仔細挑選依然有表現機會，例如1/21才和大家分享的技嘉(2376-TW)股價連兩日走揚，從最低74.6元漲到最高80.9元，上漲6.3元，漲幅8.45％。

萬寶投顧陳子榕指出，在盤勢整理期間，法人籌碼青睞的股票也是佈局方向，尤其三大法人同步買超的個股在居高盤勢中相對安全。在台股封關前，指數偏向震盪，希望大家好好檢視手中持股，汰弱留強，這樣才能安心抱股過年。

景碩(3189-TW)受惠聯發科推出5G旗艦級系統單晶片天磯1200、1100拉貨，景碩衝刺BT載板商機，BT載板約佔營收50％，今年第一季產線已經滿載，今年BT產線估擴充

10％，屆時月產能可達250M；因收購華映楊梅廠程序拉長，景碩啟動新的擴產方案，ABF載板今年擴產30％目標不變；今年第一季淡季不淡，DRAM庫存回補也將帶動載板用量提升。

欣興(3037-TW)受惠全球5G應用帶動天線封裝(AiP)載板商機貢獻放大；去年山鶯廠事件影響的BT載板產線，估最快今年下半年完成設備遷移程序，明年中旬完成整體復工，由於欣興營收60％來自載板，其中ABF成長較大，稼動率維持高檔，因此內部正

評估是否將山鶯廠轉作生產ABF載板；受惠聯發科旗艦5G新晶片推出，BT產線全速動工；去年營收約878.93億元，年成長約6.5％。

華通(2313-TW)5G及NB訂單吃緊，FPCB新專案的機會與衛星相關業務，已占整體營收3％，HDI 板產能因客戶加大拉貨力道，訂單能見度已至第二季，由於華通對HDI製程投資較早，產品組合齊全，有助搶食更多訂單，加上低軌道衛星板訂單貢獻，估2020年、2021年每股純益分別為4.15、4.74元，獲利成長29.3、14.2％，多家法人機構評價買進，目標價最高60元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險