台積電為何飆不停？哪些會接棒上來

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，台股連跌兩天失守萬六，不過扣掉台積電(2330-TW)，大盤其實沒什麼跌，代表其他個股漲上來，個股輪漲行情才能細水長流。

有人擔心台積電跌會破壞台股多頭行情，我認為多慮了。國際主要股市沒有台積電，也是漲多跌少，台股沒有獨跌的道理。況且英特爾不會採取無晶圓模式，大部分產品仍以內部生產為主，對台積電衝擊有限。

因為台積電現在根本不缺訂單，多的是排隊要產能的客戶，現在產能缺到連歐美官方高層都得出面請託，英特爾訂單本來就有，再增是加分，不增台積電也無害。

試想去年台積電大客戶海思訂單歸零，都難以重創台積電，更不用說決策搖擺不定的英特爾，誰比較需要誰，股價會說話。上週五英特爾因為不願擴大外包而大跌9.29%，同日台積電ADR只跌3.7%。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台積電最大的利空是漲多，農曆年前獲利賣壓需要時間消化，台積電熄火不是壞事，資金流向已整理過的個股，內資反而更有賺錢的機會。例如這波已經跌深的原物料、貨櫃輪及生技防疫股，上週以來都有見到買盤低檔承接，估計至少也有一波反彈。

而漲價電子族群如被動元件、記憶體、面板等，也已整理一段時間，有機會在農曆年前後接棒漲起來，被動元件龍頭國巨(2327-TW)今天股價就再創波段新高，反應台系被動元件的漲價效應。

全球第三大電阻廠旺詮(2437-TW)將在年後漲價，幅度高達15%，無獨有偶，日系電子大廠KOA也宣布調高財測目標，隱含對市況的樂觀。去年我在專欄中多次看好的鋁電容大廠凱美(2375-TW)，今年合併入旺詮，剛好搭上電阻漲價行情，股價再度大漲。

而國內電阻市占最高的是國巨30%，其次是華新科(2492-TW)及大毅(2478-TW)。華新科去年以來漲幅遠落後國巨，最近中國廠火災對產線影響輕微，也該是利空出盡反應產品漲價的時候了。

華新科另一個利基型產品是LTCC，去年底就已經供不應求，之後如果MLCC漲起來，華新科受惠程度再擴大。因為高容值的MLCC從2020年第三季開始，就傳出日廠稼動率滿載，而現在連中低容質產品也傳出供應吃緊，國巨上週針對中國代理商通知部分規格MLCC進入配貨狀態，目前MLCC稼動率接近9成，比電阻還高，估計MLCC將調漲價格。

除了國巨受惠外，華新科MLCC營收佔比達54%，全球市佔達14%排行第四，高於國巨的11%，若MLCC順利漲價，華新科受惠程度大於國巨。估計國巨與華新科2021年EPS分別為38~42元、18~20元，本益比15倍與12倍，遠低於台積電的30倍。

另一個值得留意的是面板，友達(2409-TW)及群創(3481-TW)這波拉回最多二成價差，本益比偏低，未來向上的空間比向下大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，面板庫存回補，加上玻璃基板、驅動IC、偏光片等材料漲價，因此元月面板報價持續上漲，目前電視業者擔心在手的庫存過低，希望面板廠過年不停工，2月面板價格依舊看漲，備貨力道延續到第三季，估計友達與群創2021年EPS有挑戰1.6元的實力，目前本益比低於10倍，股價也都低於淨值，實在委屈。

利基型DRAM現貨價傳將大漲兩成，現貨價高於合約價更達到四成，可見目前供不應求的情況嚴重，有利華邦電(234-TW)Nor Flash報價在2021年第一季繼續調漲。除了華邦電，旺宏(2337-TW)也是受惠者之一。

標準型DRAM合約價還未上場，現貨價在上月已經大漲兩成，南亞科(2408-TW)終將受惠標準型漲價，這波股價壓抑越久，未來爆發力越大。美光及海力士股價已創20年來新高，南亞科比價空間越來越大。

此外，模組廠威剛(2360-TW)與十銓(4967-TW)擁有大量相對低價庫存，後市也限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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