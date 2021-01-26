蔡明彰觀點：台積電跌在籌碼 遠距商機漲在急單

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，散戶不要當投資市場的小紅帽，有人對你甜言蜜語就昏了頭。

車用晶片大缺貨，德國經濟部長致函台灣政府提高汽車晶片供給，希望台積電(2330-TW)提高產能，晶圓代工產能被筆電、手機、5G、物聯網卡位填滿，車用晶片因過去三年需求不振，故被排在最後生產。

台積電厲害到這種程度，美國需要台積電赴美設廠，日本、歐洲也爭相籠絡，市值不斷膨脹，已進入全球前10大企業。去年以來一連串的利多，導致散戶瘋搶台積電。

近來散戶搶進台積電，主要透過兩大途徑，訴求最便宜、最容易入手的台積電投資發財是國泰台灣5G+(00881-TW)ETF，台積電為該ETF最大權重股，佔31％，成立兩個月來，ETF的規模由80億元，暴增逾兩倍，到達300億元，因而00881要動用100億元買進單一股票的台積電。

仔細一看台積電的股價633元，買一張花費63萬元。過去，台積電的發財模式是去買進元大台灣50(0050-TW)ETF，不過從去年60多元，現在也漲到135元，一張要價13萬元，仍然門檻太高，於是00881不到20元，一張只要2萬元不到，很容易吸引散戶投入，但大盤曾來到萬六，已處於高檔，散戶盲目利多消息追逐台積電，卻忽略最重要的籌碼流向。

過去，台積電的融資餘額很少，以資本額2,593億元的融資餘額才2萬多張，融資使用率僅0.52％，但上週四及週五，連兩天單日融資餘額大增逾2,000張，等於一天的融資增加10％，1月以來融資餘額已大增1.1萬張，這將會創下台積電史上單月散戶擴張信用最大記錄。

當散戶利用ETF及融資大買台積電，持股比例76％的外資卻大舉供應籌碼，外資1月以來已賣超台積電逾10萬張，對比去年全年賣超台積電30萬張，顯然外資逢高，加速減碼台積電，因為去年台積電平均價位430元，今年1月已漲到600元以上了。

萬寶投顧蔡明彰強調，散戶過度激情，將使00881及融資，成為籌碼面的反指標。

00881另外二檔權重股各佔13％的聯發科(2454-TW)、鴻海(2317-TW)，若出現融資連續大增，也要小心跟進台積電的補跌了。

鴻海集團衝刺電動車版圖，乙盛-KY(5243-TW)負責機構件，鴻準(2354-TW)負責沖壓車殼，廣宇(2328-TW)負責PCB連接線，股價都大漲。但，電動車最關鍵是電池及材料，鴻海集團宣稱將補足最後一塊版圖電池，但沒有電池則電動車的版圖等於只有1％，最重要佔99％的電池及材料，不容易做。

即使鴻海集團現在投入，也不可能在未來的短短二、三年內成功，但散戶狂買鴻海集團相關股票，廣宇以50億元的資本額，曾創下單日週轉率45％的記錄。仔細思考，如果那麼好，為何有人趁機倒出籌碼，通常這麼高的週轉率，即便扣除當沖因素，也暗示不少長期應該不會拿出來賣的股票，是利用鴻海集團進軍電動車的消息大舉倒貨了。

鴻海資本額1,386億元，融資使用率一向偏低，目前2.15％，但上週五融資餘額大增近9,000張，使得週一的鴻海在拼湊電動車版圖的表面利多消息，股價卻上漲的幅度有限，主因出在籌碼凌亂了。

1月以來，鴻海融資已大增逾兩萬張，半導體供應供不應求，晶圓代工聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)、封測日月光投控(3711-TW)、京元電子(2449-TW)，有意在農曆年後再次漲價，短短1～2個月二次漲價，散戶有沒有想清楚，在半導體上下游產業鏈，誰為漲價最後買單？

萬寶投顧蔡明彰強調，車用晶片供不應求，德國車廠居然要求其他汽車供應鏈買單，而不是汽車廠吸收成本，更不可能消費者來買單，如果是這樣的話，這波以同致(3552-TW)為首的汽車零組件，股價大漲是否也表錯情，股價漲過頭了呢？

同致近兩個月股價已大漲1.4倍，本益比高達30倍，晶圓代工、封測二次漲價，將有IC設計業者買單。IC設計目前呈夾心餅乾，一方面尋找晶圓代工產能，另一方面吸收漲價成本。固然，部分產品有轉嫁漲價，但農曆年後第二波晶圓代工封測的漲價，恐無法順利轉嫁調漲產品價格。

據了解，不少 IC設計，因晶圓代工漲價而侵蝕毛利率，第一季及上半年毛利率恐不如市場預期，這個重大後遺症尚未具體反映在IC設計業的股價向下修正。但2月5日封關不到兩周時間，丙種資金恐提前結帳，週一IC設計飆股天鈺(4961-TW)打入跌停，過去一年股價大漲近三倍，預計IC設計反映半導體二次漲價及侵蝕毛利率的基本面變化，漲多籌碼面需換手，農曆封關前將進入整理。

面板是較安全的抱股過年標的，因為兩個理由。友達(2409-TW)1月以來股價才小漲5％，不像台積電曾狂漲27％，友達1月以來融資增加1.5萬張，但外資大買20萬張，融資與外資的買盤對比，散戶並沒有瘋狂，友達資本額962億元並不小，但融資使用率才11.2％，比2017年融資高峰的16％，還有很大的差距。

另外，週一大盤失守萬六關卡，有部分原因是衛生福利部桃園醫院隔離5,000人，桃園境內各大電子公司宣佈員工居家上班，防疫措施恐影響生產，同時拜登政府將恢復歐盟民眾入境美國的禁令。美國疫苗施打進度落後，疫情沒有受到控制，居家隔離、遠距商機的急單湧入，股價整理4個月的NB及零組件回馬槍。

這批急單來自於歐美的需求，要求一個月內出貨完畢，圓剛(2417-TW)、圓展(3669-TW)，安力-KY(5223-TW)、東碩(3272-TW)週一漲停或大漲，拉出了最近一季以來的單日長紅，暗示因急單因素，將使第一季的獲利優於預期。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險