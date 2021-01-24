美國藍色浪潮(Blue Wave)對市場的正面意義

Kenneth Orchard(普信多元收益債券策略投資組合經理)※來源：萬寶投顧2020/10/30 14:18

作者：Katie Deal (普信美國股票部門華盛頓分析師)

隨著民主黨在喬治亞州參議院決選中拿下關鍵的兩席，民主黨得以控制參議院，未來拜登身為總統在推動立法議程時將更加順遂。在委員會由民主黨人主持且其黨團得以制定議程的情況下，我們預計政府將採取妥善處理的方式，以擴大財政刺激措施，並將部分公司稅率回復至較高的水準。

拜登政府的首要任務，並沒有因為民主黨在喬治亞州的勝利而改變。眼下拜登團隊最重要的任務是控制新冠疫情、穩定經濟並為復甦做好準備。

拜登將會在立法上走鋼絲。民主黨在國會兩院中僅擁有些微的席位優勢，需要黨內團結一致和新任副總統賀錦麗(Kamala Harris)的決勝票，才能在參議院中實現簡單多數。政府可能需要與自家政黨的議員討價還價，而這樣很可能使權力向參議院的中間派和眾議院的進步派轉移。在某些時候，國會中的共和黨人也可以將削減赤字作為阻礙支出法案的工具。華盛頓激烈的黨派分歧可能會創造一個政治和市場動盪的時期。

擴大財政刺激

隨著民主黨控制參議院，他們很可能通過預算調節過程，推出額外1~1.5 兆美元的財政刺激方案。

除了進一步減輕美國家庭的負擔外，這些措施還包括為州和地方政府提供財政支持，以鞏固其狀況不佳的資產負債表，並採取其他經濟措施來緩解疫情。我們認為，這兩項措施都將有助於促進經濟復甦。

大量的基礎建設支出似乎也重新回到檯面上，民主黨控制的參議院可能會偏愛傳統的交通項目，並為再生能源、電動車和美國工業的“綠化”提供更多資金。這些措施的潛在受惠者可能包括電力公司、電動車供應鏈中的公司以及促進能源效率和綠能轉型的工業公司。

如果疫苗接種工作和其他措施有助於遏制新冠疫情，使經濟活動開始正常化，那麼財政支出將加速復甦，並使週期性產業受惠。這種情況還可能導致投資人重新審視他們對通貨膨脹的展望，這一發展將對市場產生重要影響。

加稅

投資人還必須考慮加稅的可能性，這種可能性在民主黨贏得參議院的控制權後重新浮上檯面。拜登政府將稅收政策視為替財政刺激計劃提供資金的一種手段，並且是解決貧富不均問題的重要工具。

但是，參議院微妙的權力平衡可能會限制採取某些有爭議的潛在創造收入措施(例如對金融交易徵稅)，並應緩和現有稅收的增加幅度。我們認為，更有可能通過的措施，包括將公司稅率從21%提高到拜登競選政見中的28%。該水平低於2017年《減稅與就業法案》通過前的35%稅率。對公司海外收入的小幅增稅也可能通過。在個人層面，收入最高人群的所得稅和遺產稅率也可能提高，我們可能會看到提高資本利得和股息稅率的壓力。

監管方面

由民主黨控制的參議院，應該能加速批准拜登對內閣職位和機構負責人的提名，有可能比共和黨人佔多數時更早地做出改變。由於監管和行政措施可能仍然是拜登政府實現其某些政策目標的關鍵途徑，因此，任命高級官員來運營部門和機構可以幫助總統推進其議程，尤其是與貿易、環保和醫療保健有關的議題。