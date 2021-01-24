拜登時代 哪類股續擁光環？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國新總統拜登終於在1月20日順利就任了，全球股市歡騰慶祝，週四(1/21)台股也在歡樂氛圍中一舉衝上新高16,238點，收盤穩站16,000點大關，台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)也強強連袂創下股價新高紀錄，台積電市值突破17兆元，擠入全球市值排名前十大，聯發科則順利站上900元，持續朝千金邁進，台股半數以上報以漲聲，多頭行情一發不可收拾。

拜登的上任無異為全球股市打了一劑強心針，他所主張的擴大財政紓困方案，為投資市場帶來巨大量能，而原本外界擔心的富人及企業加稅政策，新政府財長葉倫已經表明不是當前重點，這讓原本緊張的市場氛圍鬆了一口氣。

尤其新政府對於中國大陸的態度仍偏向強硬，企圖尋求盟邦攜手對抗，若美國盟邦真的加入這場戰局，可以預見大陸許多企業生存將捉襟見肘；當然，大陸方面也不是省油的燈，在川普卸下職務後第一時間立刻聲明制裁美國舊政府時期的28位反華政客，顯見中美之間的貿易戰還有得拉鋸。

萬寶投顧陳子榕指出，所謂鷸蚌相爭，漁翁得利，在混戰中台灣企業反而展現實力，得到訂單挹注。台灣去年12月外銷訂單高達605.5億美元，創下單月新高，月增38.3％，不但連續十個月正成長，也是近十年來最大漲幅。尤其科技類股訂單暢旺，資通信產品年增38.2％、電子產品年增58.4％、面板為主光學器材年增37.7％。顯見疫情帶來的遠距、雲端、HPC、5G全都熱滾滾的動起來，而今年1月外銷訂單預估金額落在520億美元左右，年成長可望達44.5％至48.7％，科技電子業今年不但淡季不淡，訂單效應也將持續反應在指數上，推升台股走強。

盤面上可以看到權值高價股持續起帶頭作用，半導體依然是穩盤重心，相關設備檢測儀器廠、機械零組件都將伴隨半導體廠的擴廠挹注營收。之前和大家推薦的台積電供應鏈家登(3680-TW)週四、五，拉上漲停，1月份漲幅高達近四成，股價創波段新高；1/19才分享的帆宣(6196-TW)週四也是奔漲停，短短兩個交易日股價已經從123元漲到134.5元，價差11元。

萬寶投顧陳子榕指出，台股目前多頭明顯，只是短期仍有漲多的壓力，短線上除了留意法人籌碼流動，也要注意台幣走勢，因為美國將摒棄弱勢貨幣政策，加上年節封關因素，資金是否外流將是觀察重點。再分享幾檔具籌碼優勢好股，給大家參考：

光罩(2338-TW)原先以8吋產品為主，受惠台積電先進製程產能滿載，8吋業務委外訂單大增；去年以20億元資本支出跨入12吋產能，估今年12吋營收比重將由去年的10％提升至近20％，營收獲利將大幅成長；持續開發更先進製程所需產品，65奈米光罩估今年第一季推出，40奈米光罩則預計今年開發，明年第一季推出；股價創波段新高後逐漸打底完成，均線糾結，外資、自營商同步買超。

長科*(6548-TW)受惠全球5G、HPC、車用等大量急單需求，導線架交貨周期已達6個月以上，部分特殊規格和QFN(四方平面無引腳封裝)導線架更達7～8個月，供貨龐大壓力致使長科*和母公司長華*(8070-TW)宣布暫停QFN導線架在內的蝕刻製程產品接單到1月底，預料將使得報價再度調漲；今年QFN產能估達3,200萬條，較去年成長70％，市占有望突破一成，達12.5％，2025年可望市占30％，成為全球最大QFN及導線架供應商；積極擴產，高雄廠預計今年第四季完工，明年第二季試產。

嘉晶(3016-TW)受惠國際IDM廠功率半導體及車用功率元件擴大委外，加上車規氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)接單暢旺，法人看好今年上半年磊晶矽晶圓價格持穩，6吋以下晶圓代工價格調漲，上半年營運可望維持高檔；車用碳化矽元件估2025年市場規模將達15億美元，年複合成長率(CAGR)為38％；氮化鎵元件因擁有高轉換率、小尺寸優勢，成為功率半導體廠積極發展目標。隨著各大一線車廠衝刺電動車，同時服務碳化矽及氮化鎵磊晶代工的嘉晶更加受惠。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險