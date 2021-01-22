台積電、聯發科再創高 還有哪些護國神山群?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，隨著拜登新政府上任，新任財長葉倫力主的1.9兆美元紓困案越趨明朗，週二(1/19)美國股市以大漲來表示歡迎，台積電ADR當日上漲近5％，收131.3美元，1股台積電 ADR等於5股台積電(2330-TW)股票，換算價格已經來到735元，週四(1/21)台積電果然不負重望，再度衝上新高679元，慢慢向ADR價格靠近。

不過，台積電一枝獨秀卻也是台股的危機，「護國神山」不能只有一個，盡快串聯出台股的「護國神山群」才能讓台股走得更高、更遠。在產業趨勢中，已經可以清楚看到半導體的蓬勃，去年台灣半導體業產值估突破3兆元，年成長20.7％，相較於全球半導體產業成長3.3％，台灣半導體真的好棒棒，確實是台灣之光。

而伴隨半導體成長的，還有5G及電動車，這個產業趨勢政府也看到了，經濟部最近積極規劃相關發展，並打算針對這兩個重點產業推出新的研發補助，以及延長相關稅金優惠，全力扶植產業鏈，打造出新的「護國神山群」。有了政府的奧援和力挺，台灣5G、電動車產業供應鏈更有量能奮力一搏，不但中長線值得投資，短線上也具備亮點。

半導體目前仍是盤面上的重心，相關上下游產業鏈因為產業明朗及業績支撐，在台股震盪盤勢中，也呈現相對優勢。因此，除了台積電股價頻創新高，12/31和大家分享的穩懋(3105-TW)股價也從346元站上歷史新高467.5元，大漲121.5元，漲幅35％；12/24分享的瑞昱(2379-TW)股價從396.5元也是來到新高499.5元，上漲103元，漲幅25％；而同樣也是之前為大家推薦的的立積(4968-TW)，當時股價299元，現在也是站上新高水位600元，大漲301元，漲幅100％，翻倍漲。而隨著台積電持續帶領台股攻高，相關台積電供應鏈，例如家登(3680-TW)、弘塑(3131-TW)也都值得關注。

萬寶投顧陳子榕指出，在台股目前居高震盪盤勢中，加上國內疫情有擴散跡象，操作上建議投資人更加謹慎小心，尤其留意法人動態，策略上則以中長線佈局為主，短線持股可以稍微減碼，希望大家在投資上都能有很好的收穫。

頎邦(6147-TW)受惠全球大尺寸驅動IC供不應求，需求估延續到今年第二季底，三大代工廠擬調漲報價，封測可望跟隨調漲5～10％；去年第四季調漲LDDIC／TDDI晶片及封測價格，財報可望優於預期，且頎邦將TDDI測試平均價格上調10％，毛利率估再成長至30.7％；股價創波段新高77.3元，法人樂觀看待上修目標價至87元。

弘塑(3131-TW)受惠半導體積極擴產，去年第四季營收持續攀升至7.32億元，季增13.64％，去年全年營收24.87億元，創歷史新高，年增率20.68％；台積電積極將先進封裝設備本土化，相關設備出貨動能強勁，今年下半年待廠區興建完成，進駐設備後，可望逐步認列營收挹注獲利。

技嘉(2376-TW)受供應鏈缺貨及匯率因素，導致去年毛利率受影響，去年第四季價格已調漲一波，而因應關稅、匯率、運費和產能吃緊的成本提升，今年1月起又陸續在歐美、中國市場進一步調漲報價；在CES之前最新發布的英特爾平台Z590系列主板，新品還未上架，海外通路預告的旗艦版價格已明顯上揚；今年主板、顯卡持續供不應求，估今年第一季毛利率將回穩，板卡市場需求遞延帶動下將呈現淡季不淡，優於過往季節性的表現。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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