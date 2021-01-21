村田大漲後 MLCC輪誰漲？

【撰文／黃清照】

台股萬六下來後，萬五持續劇烈震盪，每天指數震幅超過200點，然而個股死氣沉沉，因為櫃買假突破後又殺到支撐，顧名思義就是震盪行情，因此上周表現來看，選擇指數會優於個股操作。不過忽多忽空總有一天被多空雙巴，這種盤勢我建議只要不跌破，拉回就是站在買方，買什麼個股？我認為被動元件將要發動了，去年開始我一路推薦被動元件、汽車零組件、封測股如矽格等，且不說汽車零組件整個族群谷底翻揚，被動元件情況也是好到爆，國巨、華新科、興勤、立隆電等，興勤我推薦的時候只有7~80元，現在最高漲到195元，創下歷史新高，主要就是因為公司切入車電，並因應需求投入擴產；立隆電也是同樣道理，當初推薦43元左右的價格，現在也翻到最高74.5元，立隆最找布局5G、醫療等寡佔市場，因疫情關係訂單緊俏，不只如此，立隆也切入車電，並同樣都有計畫再擴廠，今年第二季預計蘇州廠將會完工。

國巨衝鉭質電容 比價國際大廠

在台股中，看被動元件得先看龍頭股方向，因為被動元件股票很多，龍頭漲起來，往往帶動二、三線被動元件一齊比價，就是人家說的打群架。當然，國巨目前表現相當強勢，國巨去年累計前三季賺20.03元，年成長40.46%，台積電則賺了14.47元，年成長率63.69%，雖然台積電成長率更高，但以國巨前三季的表現來看，國巨的獲利表現更顯得股價低估。國巨去年累計全年營收676.53億元，年成長率達63.9%，表現驚人，國巨年報必然不錯，以營收表現來看，第四季獲利大約與第三季持平，粗估全年獲利約落在26~28元，明年有機會達35元，本益比不到20倍，有拉回要站在買方。