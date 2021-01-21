IC設計掀起比價效應

【撰文／王榮旭】

近期台股指數一路過關斬將，直衝16000點大關，雖然在這個位置遭遇較大的震盪，但短短1個月的時間裡大漲了超過1700點，可說是相當兇猛。台股大漲的一個重要原因是外資回補，外資的回補除了因為美元走弱，也因為台股自身的吸引力，以台積電(2330)為首的權值股，尤其受到外資青睞。外資熱錢並未隨著美元的反彈而流出，而且我認為美元的反彈恐怕僅止於此，隨著1/20拜登上任，美國政府又要推出1.9兆美元的紓困計畫，市場將繼續被充盈的美元資金淹沒，預期多頭還將繼續。另外，佔指數權重超過3成的台積電不跌，台股就不會有太大的下跌空間，而台積電的股價還在不斷創新高。我們看到台積電大漲之後，上下游的供應鏈也隨之起舞，甚至鴻海(2317)、和碩(4938)等大型股也跟漲，輪漲是多頭特徵，台股只是漲多震盪，多頭走格局沒變。

IC設計比價空間拉大

現在最火熱的是晶圓代工，上游的IC設計也因此投片量大增，業界龍頭矽力-KY(6415)和聯發科(2454)今年以來股價都大漲，IC設計的股王矽力上週甚至一度超越股王大立光(3008)。全球手機晶片龍頭高通日前傳出因三星5奈米產能爆滿，有意削減驍龍888生產量，高通新晶片產出受阻，聯發科挾台積電產能全力奧援，有望乘勢坐大，大搶非蘋5G手機商機。IC設計最高價的股票和IC設計股本最大的股票大漲，會帶動整個族群的比價效應，一些高價的IC設計股比如像瑞昱(2379)、聯詠(3034)已經起漲，拉高了IC設計族群的天花板。