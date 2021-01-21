先卡位電子過年潛力股

【撰文／陳子榕】

上週五(1/15)台股在眾人驚呼聲中衝上16000點，等於從新春開市以來，才短短兩週指數已經大漲1309點，漲幅8.89%，指數頻創新高激起投資人的危機意識，加上國內意外傳出醫院醫護群聚感染，使得台股面臨短線下修風險，雖然指數回檔震盪，但台股基本面仍然相當穩健，加上市場龍頭美國景氣也有回溫跡象，中長線股市仍然良性看待。

美國聯準會(FED)主席鮑爾預料今年美國經濟成長將達4.2%，金融專家則更樂觀認為有可能達到5%，更重要的是聯準會會持續寬鬆政策，而拜登即將正式入主白宮，未來陸陸續續將有更多刺激經濟方案出爐，因此對於整體股市而言上半年依然維持樂觀，而市場最樂觀的研判美國標普應該還有10%的成長空間，在資金寬鬆環境下，台股有機會跟著水漲船高。

不過畢竟台股位居高檔，在操作上難度更加提升，建議投資人年前暫時採取短進短出降低持股風險，當沖或許是個不錯的選擇，而且，台股目前當沖交易證交稅率只有千分之1.5，是一般交易證交稅率的一半，成本降低對於交易獲利是一大助力，所以現在很多人大玩沖沖樂。以台股上週成交值來看，1.93兆元的成交值當中，就有1.25兆元來自當沖買賣，當沖占比維持在32%以上的高檔。為了力挺台股，政府目前也研擬延長當沖交易稅降稅政策，在基本面和政策雙重加持下，台股可望延續多頭。