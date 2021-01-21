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哪檔績優股擁車電題材？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

特斯拉去年第四季交車又刷新了新高紀錄，全球交車量首次突破18萬輛，不僅刷新紀錄，還超過華爾街的預期，引起外界矚目。其中包含Model 3和Model Y汽車就佔了16萬1650輛，Model S和Model X汽車則佔1萬8920輛，而全年交車量更來到49萬9550輛，比2019年的36萬7500輛成長約36%，成績可說是相當優異。

去年美股飆股絕對非特斯拉莫屬，去年漲幅超過700%，並納入SP500指數，不只如此，特斯拉CEO馬斯克更是成為全球首富，特斯拉今年漲幅將持續，但你敢買嗎？特斯拉太貴，那就去買特斯拉供應鏈，特斯拉銷量大增的同時，你也能享受供應鏈隨著上漲的業績行˙情。特斯拉去年將空軍打得潰不成軍，軋空行情率領股價狂飆，隨特斯拉28日將召開法說會，又有哪些供應鏈值得投資朋友注意呢？

貿聯今年接新單 上半年出貨旺

我去年鎖定的特斯拉供應鏈就是貿聯-KY(3665)跟和大，其中我最看好的就是貿聯。貿聯為特斯拉的電源管理線束大廠，去年累計全年營收僅225.8億元，年減2.33％，在獲利方面，貿聯前三季賺9.49元，年減17.19%，主要是因為一二季表現太過平淡。但展望今年，除特斯拉全年產銷量可望倍增外，近期再取得兩家美系客戶訂單，最快上半年就開始陸續貢獻營收。法人預估貿聯-KY在車用占比提升，以及消費性電子、醫療、半導體設備等產線助攻下，全年營收將力拚雙位數成長。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1421期】

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