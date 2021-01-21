CES展看電子新方向

【撰文／莊正賢】

因為新冠病毒肺炎(Covid-19)疫情持續肆虐全球，2021年的CES就像過去十個月以來幾乎所有的大型會議一樣，從實體轉為虛擬，但各家科技大廠依然卯足全力，在CES上端出吸睛的新產品或是新計畫，包含Nvidia、AMD、英特爾、三星、Sony，筆電品牌微星、華碩等大廠，並以獨立的記者會呈現，2021年科技業的大家都將用一個「新常態」的方式迎接全新開始。

綜觀這次的CES展，主題聚焦5G通訊、AI人工智慧、自駕車、智慧醫療等，台廠都有機會吃到大商機，在仔細瀏覽CES所有資訊後，認為這次重點要放在AMD、Intel、nVidia三家的處理器廠推出的新產品，其餘創新科技，都只是概念產品，與台股連動不大，但AMD、Intel、nVidia與台股息息相關，本篇就深入了解這三家公司參加CES的內容，找尋受惠股。

AMD、英特爾大PK 誰受惠？

AMD 睽違4年再度於桌電CPU市佔率超前Intel，現在高階電競筆電領域AMD 也要大展身手，推出新款筆電處理器和伺服器晶片，挑戰英特爾難以撼動的筆電市場地位，AMD做對一樣事，就是早早領先與台積電合做，包下7奈米產能，在英特爾缺貨、技術不敵台積電下，市占率被瓜分，AMD更指出新一代伺服器晶片 Epyc Milan 處理器，將超越英特爾，嗆聲「重新建立資料中心的標準」。