台積續創新高 半導體族群誰可抱股過年？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，上週五(1/15)台股在眾人驚呼聲中衝上16,000點，等於從新春開市以來，才短短兩週，指數已經大漲1,309點，漲幅8.89％，指數頻創新高激起投資人的危機意識，加上國內意外傳出醫院醫護群聚感染，使得台股面臨短線下修風險，雖然指數回檔震盪，但台股基本面仍然相當穩健，加上市場龍頭美國景氣也有回溫跡象，中長線股市仍然良性看待。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾預料今年美國經濟成長將達4.2％，金融專家則更樂觀認為有可能達到5％，更重要的是美國聯準會會持續寬鬆政策，而拜登即將正式入主白宮，未來陸陸續續將有更多刺激經濟方案出爐，因此對於整體股市而言，上半年依然維持樂觀，而市場最樂觀的研判，美國S&P 500應該還有10％的成長空間，在資金寬鬆環境下，台股有機會跟著水漲船高。

不過，畢竟台股位居高檔，在操作上難度更加提升，建議投資人年前暫時採取短進短出降低持股風險，當沖或許是個不錯的選擇。而且，台股目前當沖交易證交稅率只有千分之1.5，是一般交易證交稅率的一半，成本降低對於交易獲利是一大助力，所以現在很多人大玩沖沖樂。

以台股上週成交值來看，1.93兆元的成交值當中，就有1.25兆元來自當沖買賣，當沖占比維持在32％以上的高檔。為了力挺台股，政府目前也研擬延長當沖交易稅降稅政策，在基本面和政策雙重加持下，台股可望延續多頭。

萬寶投顧陳子榕指出，如果想要抱股過年、不以極短線為操作策略，在當前高幅震盪情況下，企業獲利和股價表現就變得更為重要，因此在選股方面，本益比低的個股將成為進可攻、退可守，相對比較安全的選項。例如12/29和大家分享的日月光投控(3711-TW)股價從80.7元一路漲到最高103元，上漲22.3元，漲幅28％，本益比目前才18倍左右；12/31分享的高技(5439-TW)股價也是從52.5元最高到59.3元，上漲6.8元，漲幅13％，目前本益比也才17倍左右，都是目前盤面中，股價相對便宜的股票。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，受惠車用電子需求熱烈，12/25分享的胡連(6279-TW)股價週一(1/18)衝漲停板來到127.5元，目前本益比還不到30倍，前景仍然可期。在台股高檔震盪整理中，我仍將持續關注產業動向，適時和大家分享好的優質個股，希望無論指數上上下下，大家依然能夠穩穩致勝。

健策(3653-TW)受惠全球HPC、雲端強烈需求，去年台灣伺服器年成長11％，今年估再成長7.6％，帶動散熱成長，健策主力產品為均熱片，並專攻AMD伺服器相關應用，推動健策去年前12個月累計營收68.45億元，年增24.72％，尤其均熱片尺寸需求越來越大，健策持續發展超薄均熱片，將帶動業績再成長；切入車用領域，從原本LED導線架發展至電動車逆變器(IGBT)水冷散熱模組，是車用關鍵零組件的明日之星，隨電動車市況升溫，可望推升營收大成長。

兆利(3548-TW)市場傳出蘋果已申請多項折疊技術專利，並在富士康測試折疊機外殼，預估最快2022年推出，兆利有能力量產折疊機專用軸承，可望打入供應鏈受惠；新切入陸系折疊智慧手機，去年11月已開始小量出貨；三星新款折疊手機預計今年上半年將以不到1,000美元的親民價格問世，可望擴大刺激銷路，兆利業績跟著進補；受惠宅經濟筆電需求，預估2020全年筆電軸承營收將年增約2.4％，今年可望再成長。

帆宣(6196-TW)去年全年營收251.19億元，年增3.88％，創歷史新高，預估獲利同步創新高；台積電(2330-TW)營運樂觀，預估至2025年為止，每年營收都還會有10～15％的年複合成長率，負責機電統包工程的帆宣營運將跟著年年成長進補；去年12月帆宣就已手握243億元訂單，訂單能見度已至今年年底，法人預估今年業績挑戰雙位數成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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