蔡明彰觀點：電動車天邊彩虹 面板、NB脚邊玫瑰

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股來到16,000點，進入高檔整理，內在因素有本土病例增加及農曆年長假因素加重獲利了結賣壓，外在因素更重要，聚焦美元走勢，本週即將上台的拜登政府提出規模1.9兆美元刺激計劃，可望在2月中旬至3月中旬獲得國會批准，但現在兩黨在參議院各佔50席。

刺激方案這種重大議案必須拿到60票才能通過，民主黨要再爭取10席共和黨支持，因此拜登最終通過的刺激方案規模將低於原先計劃，高盛估計大約1兆美元。葉倫擔任財長的聽證會本週舉行，未來拜登政府的財政政策操盤手，卻傳出不再支持弱勢美元，實際的狀況如何要注意，這兩件大事使近期美元指數反彈回到90點之上。

台股中期走勢，最重要取決於美元，若美元反彈，則台股資金行情褪色，距離2月5日農曆年封關不到三週時間，目前台股大盤，短中長期技術指標同時處於過熱，又歷史經驗台股容易在農曆年的1至2月出現高點後回檔修正。

舉例，1990年高點12,682點，落在農曆年2月，2000年高點10,393點，也出現在2月，去年1月來到12,197點的高點，也是落在農曆年前。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是，凡是歷來台股大多頭，來到農曆年資金最寬鬆之際，散戶更狂熱、更樂觀，通常要反向提高戒心。散戶在農曆封關前，操盤有三道護身符。

三道護身符包含控管持股比例、個股設定停利停損、買進股票之前多加考慮個股產業基本面。只要確實執行三道護身符，等於控制整體風險，最後的贏家未必是現在賺最多的人，而是將來一波中期修正，賠最少的人，以及大賺小賠的人，才會是最後勝利者。

週一大盤激烈震盪後戲劇化收復失土，台股中期格局看美元走勢，但短線走勢看散戶籌碼的融資餘額，上週五融資在上下洗盤400多點後，大減32億元，又週一早盤再洗出一些浮額，尾盤就反攻了。

台積電(2330-TW)仍是護國神山，但絕非金剛不壞之身，只要發生這件事，台積電就補跌了，就是美元開始強彈，開始動搖美股多頭格局，台積電就成為外資在台股提款的重心，散戶再怎麼瘋搶台積電，都不可能對抗外資賣壓。

再來，台積電宣佈，今年資本支出大幅提高到250～280億美元，遠高於市場預期的220億美元，這是長期大利多，因為有投資，才有未來的成長。但，今年台積電實際盈餘恐成長減緩，第一季EPS估5.37元，仍處於高水準，第二季因客戶庫存調整，將低於5元，下半年資本支出進入高峰，將吃掉盈餘，全年估EPS 23元，較去年19.98元，年增15％，低於2020年的EPS成長50％。

像台積電這種成長股，股價漲跌績效決定在營收盈餘的成長力道，盈餘成長強的年度股價大漲，去年就大漲60％，今年盈餘成長放緩，就不會再複製去年瘋狂漲幅。不過，今年元月以來，台積電又漲了14％，如此漲幅太超前反映，再大漲就有風險了。

特斯拉及中國電動車蔚來、理想、小鵬、比亞迪的集體狂歡，全球掀起瘋電動車議題，連國內政論性電視節目最近都在談電動車，隨波逐流，這就是熱過頭的現象，還要熱多久，不知道，但相關股票絕對處在高檔。

手上有的人再拼下去，但要設停利點，沒有的人不要再上車，連政論節目都暢談電動車，就印證擦鞋童理論。從第四季到隔年第一季，通常是台股做夢行情，投資心理遙望天邊彩虹，卻忽視腳邊玫瑰，殊不知彩虹短暫，沒有把握瞬間賣點，很容易套牢。

萬寶投顧蔡明彰強調，多數人不知道的事實，電動車營收占比相當低，血統最純正的特斯拉供應鏈貿聯-KY(3665-TW)的電動車營收占比15～20％，已經是最高個股，去年前三季EPS 9.5元，全年估14元，今年上看16元，目前價位的本益比18倍。但是，鴻海(2317-TW)集團近來一連串跨入電動車領域大動作，都僅止於規劃，實際的電動車代工尚未成熟。

全球前五大電視品牌近期擴大面板下單，比原估高2～3成，加價搶貨源，電視面板今年上半年報價再漲4成，漲幅比預期高一倍，報價將回到上次2017年高峰，當年友達(2409-TW)、群創(3481-TW)EPS分別為3.3元及3.37元，但採用市場保守版預測，面板雙虎今年EPS估1.8元，以目前的價位計算的本益比8倍，簡直是大白菜價。

今年蘋果新款iMac將大改款，為近10年首見全新設計，移除OLED觸控條對GIS-KY(6456-TW)不利，恢復實體功能按鍵，對精元(2387-TW)大利多，精元去年EPS 6元以上，今年更上看7元，本益比10倍不到，因為今年可望發放4～5元的股息，殖利率估6％以上。

再來，iMac將採用熱管散熱設計，雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW)受惠，雙鴻去年EPS估13元，今年估14.4元，本益比17倍，奇鋐去年EPS估5.6元，今年估6元，本益比也只有12倍。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險