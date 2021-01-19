面板喊漲四成雙虎利多 還有哪些也跌不下去？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，台積電法說會後，才短短兩個交易日大盤高低點相差了近700點，緩漲急跌是多頭的特徵，上周台股爆量長黑，技術上是整理的訊號，不致反轉，大家平常心看待即可。

休息是為了走更長遠的路，近一個月韓、台股市漲幅約11%，在全球主要股市表現中名列前茅，所以短線回檔充其量是漲多之後的整理。台幣在今天盤中仍大幅升值5角，代表美元反彈外資熱錢也沒有大舉撤離。

全球資金氾濫的情況下，就算資金短暫撤出股市，只要行情一回穩馬上就會再進場。何況護國神山台積電(2330-TW)2021年資本支出大增45%，遠遠超過市場預期，隱含未來訂單的高度成長性。晶圓代工是電子景氣的領先指標，台積電、聯電(2303-TW)業績好，中下游電子業績不會差。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，前期專欄看好面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)將受惠面板漲價趨勢，主因除了宅經濟帶動需求，晶圓代工產能爆滿、驅動IC供需缺口越來越大也是助力。聯詠(3034-TW)、敦泰(3545-TW)等驅動IC設計大廠，正醞釀再次調整售價。

此外，韓國面板大廠LGD又傳出工安意外，市場對面板漲價的預期心理更加強烈。全球前5大電視品牌近期已擴大下單備貨，造成面板報價再次喊漲，且幅度可能比市場預期還要高，面板雙虎本季獲利可望飆高，單季獲利如果順利達到百億，換算成EPS約貢獻1元，對照雙虎股價只有10幾元，本益比偏低。

目前友達與群創就像去年8~9月時的貨櫃輪，當時運價一直漲，但長榮(2603-TW)與陽明(2609-TW)股價只有10幾元，第一波大漲時，長榮從12元左右漲了60%至19.9元，之後拉回約二至三成，很多人以為漲完了，但我在專欄中分析看好長榮跌出長線的投資價值，結果長榮又從月季線之間拉起來，漲到40幾元，第二波反而漲得比第一波多很多。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，友達與群創前波大漲之後，最近也拉回近兩成跌破月線，最近頻頻在低檔拉出下影線，法人賣不下去也開始回補，可見面板的修正不是基本面的問題，只是技術面的整理。

這種日K放大量留下影線，在技術上往往是反轉或至少為反彈的訊號，就如同今天貨櫃輪三雄皆拉出長長的下影線，領先回測到季線的萬海(2615-TW)還收了一根紅K棒，代表籌碼有人接走，估計至少會有一波反彈。

另一方面，被動元件、DRAM甚至LED，今天都有指標型股票跌不下去，而利空跌不下去就是反轉訊號。例如國巨(2327-TW)與華新科(2492-TW)今天都收回平盤，尤其上週才傳出中國廠失火的華新科，可能遭到法人錯殺，因為電阻產線已快速復工，且無關MLCC產線，原本產能利用率就已達九成，庫存也低於安全天數，失火造成漲價的預期，更有利被動元件的股價表現。

龍頭股國巨在2020年漲了19%，2021年元月以來續漲16%，創兩年多來新高。同是被動元件大廠的華新科，2020年不但沒漲還倒跌，2021年也只漲了1%，國巨漲高後，更凸顯華新科低基期的優勢。

萬寶投顧分析師王榮旭進一步指出，DRAM族群也具有低基期優勢，龍頭股南亞科(2408)去年整年才漲4%，2021年第1季合約價往上，但元月以來股價卻是負報酬，實在委屈。今天華邦電(2344-TW)大跌6%、旺宏(2337-TW)摔跤4.3%，而南亞科拉出長下影線，幾乎收回平盤，也有跌不下去的味道了。

LED龍頭股富采(3714-TW)，2021年Mini LED開始貢獻實質業績，1月6日重新掛牌後，拉回80元以下量縮整理，今天收一根拉長下影線的紅K棒，是轉強訊號。2020年沒漲到的LED，像是億光(2393-TW)、鼎元(2426-TW)、榮創(3437-TW)等今日也逆勢收紅，2021年是否該換這些去年沒漲到的股票大放異彩，值得大家留意。

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